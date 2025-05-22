Meteoroloji Uyardı! Hafta Sonu Sıcaklıklar Artıyor

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALE YÜKSELİYOR

Yurtta yaz mevsimi kapılarını açıyor. Hafta sonu boyunca yurt genelinde hava sıcaklıkları, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonuna dair hava durumu değerlendirmesinde bulundu. Tekin, yapılan son tahlillere göre yarın ve hafta sonu dar alan yağışlarının yaşanacağını, genel olarak ise az bulutlu ve açık havanın etkili olacağını aktardı.

YAĞIŞLAR HANGİ BÖLGELERDE GÖRÜLECEK?

Yarın Kastamonu, Karabük çevreleri ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde, Kars, Ardahan, Erzurum, Erzincan ve Doğu Akdeniz’in Toroslar bölgesinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların olabileceğini belirten Tekin, cumartesi günü de aynı alanlarda yağışların devam edeceğini kaydetti. Pazar günü ise Iğdır ve Kırklareli çevrelerinde yağış beklendiğini söyleyen Tekin, “Pazarı pazartesiye bağlayan gece saatlerinde yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğiz. Özellikle pazar gecesi Trakya kesiminde, kıyı Ege’de, Denizli ve Uşak çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklar görülecek. Pazartesi günü itibarıyla ise bu yağışlı sistem ülkemizin doğu kesimlerine doğru hareket edecek” ifadelerini kullandı.

TOZ TAŞINIMINA DİKKAT!

Fevzi Burak Tekin, yarın Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda, cumartesi günü Marmara’nın batısı ile Ege Bölgesi’nde, pazar günü ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’de toz taşınımı beklediklerini de bildirdi.

BÜYÜKŞEHİRLERDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Ankara ve İstanbul’da üç gün boyunca yağış beklenmediğini bildiren Tekin, her iki şehirde de parçalı ve az bulutlu havanın etkili olacağını duyurdu. Tekin, Ankara’da hava sıcaklığının hafta sonu boyunca 30 ila 33 derece arasında olmasını öngördüğünü belirtti. İstanbul’da ise parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olacağına dikkat çeken Tekin, “Hava sıcaklıkları cuma günü 27, cumartesi 28 ve pazar günü 33 dereceye kadar çıkacak” şeklinde konuştu. İzmir’de ise cuma ve cumartesi günleri açık havanın etkili olacağını ifade eden Tekin, “Hava sıcaklığı 32 ila 34 derece arasında olacak. Pazar günü İzmir’de 37 dereceye kadar çıkacak. Pazarı pazartesiye bağlayan gece saatlerinde ise hem kuvvetli lodos hem de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanaklar bekliyoruz” dedi.