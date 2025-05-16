Meteoroloji Uyardı: Libya Fırtınası Geliyor

ÇÖL FIRTINASI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Libya kaynaklı çöl fırtınalarını taşıyan hava hareketi için uyarı yapıyor. Özellikle akşam saatlerinden itibaren batı bölgelerde etkili olacak fırtına, Ege Bölgesi’ni de içine alacak. Libya kökenli fırtına, 17 Mayıs Cumartesi sabah saatlerinden itibaren İç Ege (Denizli hariç), Marmara’nın güneyi (Balıkesir’in güneydoğusu, Bursa ve Bilecik’in güneyi), İç Anadolu’nun güneyi (Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray) ile Eskişehir ve Isparta çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde kendini gösterecek.

TRAKYA’DA SAĞANAK YAĞIŞ

Trakya’da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak güçlü olacağı tahmin ediliyor. Denizlerde de hareketlilik beklenen fırtına, özellikle sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz’in batısında güney ve güneybatı yönünden 5 ila 7 kuvvetinde (40-60 km/saat) fırtınamsı rüzgar ile yer yer 8 kuvvetinde (75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

OLUMSUZLUKLARA DİKKAT

Marmara’nın güneyi, İç Ege ve İç Anadolu’nun güneyinde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 40 ile 60 kilometre hızında esmesi düşünülüyor. Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara yol açabileceği konusunda vatandaşlar uyarıldı. Trakya’da etkili olacağı düşünülen gök gürültülü sağanak yağışların, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış sırasında kuvvetli rüzgar ile fırtına gibi olumsuzluklara karşı özellikle dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.