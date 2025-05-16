Meteoroloji Uyardı! Sıcaklıklar Yükseliyor

GENEL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 16 Mayıs hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak. İç ve doğu bölgelerde sıcaklık 3 ila 5 derece artış gösterirken, Marmara’nın batısında yerel kuvvetli sağanak yağışlar etkili olabiliyor.

KUZEY BÖLGELERİ İÇİN UYARILAR

Meteoroloji, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde cumartesi sabah saatlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Rüzgarın, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerinden 50-70 km/sa hızla eseceği, Kıyı Ege ile Marmara’nın batısında ise 60-90 km/sa hızla kuvvetli fırtına şeklinde etkili olacağı öngörülüyor.

TOZ TAŞINIMI HAKKINDA BİLGİ

Marmara’nın güneyi, İç Anadolu’nun batısı ve Ege’de toz taşınımı bekleniyor. Uzmanlar, hava kalitesinde düşüş yaşanabileceğini ve solunum hassasiyeti olan kişilerin dikkatli olmaları gerektiğini aktarıyor.

BÖLGESEL HAVA DURUMU RAPORU

Marmara bölgesinde hava durumu şu şekildedir:

Balıkesir – 28°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

Edirne – 22°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, cumartesi sabahı yerel kuvvetli.

İstanbul – 26°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif aralıklı sağanak yağışlı.

Kırklareli – 22°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, cumartesi sabahı yerel kuvvetli.

Ege bölgesindeki şehirlerin hava durumu:

Afyonkarahisar – 26°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde (Cuma) aralıklı sağanak yağışlı.

Denizli – 32°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.

İzmir – 30°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Manisa – 31°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde durum:

Diyarbakır – 27°C, parçalı ve az bulutlu.

Gaziantep – 28°C, parçalı ve az bulutlu.

Mardin – 23°C, parçalı ve az bulutlu.

Siirt – 25°C, parçalı ve az bulutlu.

Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleriyle diğer bölgelerin hava durumları detaylandırılmış olup, dikkatli olunması gereken durumlar ile beklenene hava olayları açıklanmıştır.