Meteoroloji Uyarısı: Pazar Yağış Bekleniyor

HAFTA SONU BEKLENTİLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, bu hafta sonu yurt genelinde öngörülen hava durumuna dair bilgilerini paylaştı. Tekin, kuzey, iç ve doğu bölgelerde sağanak yağışlar ve yer yer gök gürültülü sağanakların etkili olacağını belirtti. Yarın, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz’in kıyı alanları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Cumartesi günü ise Batı Akdeniz’in iç kısımları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeybatısında sağanak yağışların devam edeceği ifade edildi.

YAĞIŞLARIN GÜCÜ

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde de yağış olabileceğini aktaran Tekin, özellikle Trabzon, Rize, Kars, Ardahan, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli yağışların beklendiğini kaydetti. Pazar günü de kuzey, iç ve doğu bölgelerde yeni yağışların meydana geleceğini dile getiren Tekin, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde bu yağışların yine kuvvetli olacağını bildirdi. Kuvvetli yağışların sel, su baskını, yıldırım, dolu, güçlü rüzgar ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği uyarısında bulunan Tekin, vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

TOZ TAŞIMI VE HAVA KALİTESİ

Öte yandan, Güneydoğu Anadolu’da yarın ve cumartesi günleri toz taşınımı bekleniyor. Tekin, bu durumun hava kalitesinde düşüş, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara neden olabileceğini ifade etti.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE HAVA DURUMU

Ankara’da yarın ve hafta sonu yağış beklenmezken, parçalı ve az bulutlu bir hava hâkim olacak. Hava sıcaklıklarının cuma günü 33, cumartesi 29, pazar günü ise 25 dereceye kadar düşeceği belirtildi. İstanbul’da yarın ve cumartesi günü yağış olmaması beklenirken, pazar günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar olabiliyor. Hava sıcaklığı cuma günü 28, cumartesi 26, pazar günü ise 25-26 derece civarında seyredecek. İzmir’de ise hafta sonu boyunca yağış beklenmezken, sıcaklıkların 32 ile 35 derece arasında değişeceği ve kuzeyden güçlü rüzgarların eseceği bildirilmekte.