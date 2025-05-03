Meteoroloji Uyarısı: Sel ve Fırtına Riski!

GENEL HAVADURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 3 Mayıs 2025 Cumartesi gününe ait Türkiye genelindeki hava durumu tahminlerini paylaştı. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu etkili olacak. Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz ve Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon ve Hakkari çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle öğleden sonra bazı bölgelerde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı uyarısı yapılıyor.

YAĞIŞ VE RÜZGÂR UYARISI

MGM, öğleden sonra Akdeniz’in iç kesimleriyle Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Konya ve Sivas’ın güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli yağış öngörüyor. Bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi istenmeyen durumlarla karşılaşabilecek vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, Doğu Anadolu’nun güneydoğusundaki rüzgârın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor, bu durum çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ve ulaşımda aksamalar gibi riskleri beraberinde getiriyor. Yetkililer, bu bölgelerde yaşayanların dikkatli olmasını öneriyor.

SİS VE PUS TEHLİKESİ

Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Sürücülerin, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle trafikte ekstra dikkatli olmaları gerektiği ifade ediliyor. Sis ve pusun özellikle İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun iç kesimlerinde etkili olması tahmin ediliyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu bir hava olması bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülecek. İstanbul 19°C, Edirne 26°C, Balıkesir 21°C, Kırklareli 24°C.

Ege: Parçalı ve az bulutlu, güney ve iç kesimlerin yer yer çok bulutlu olması ön görülüyor. Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar’da öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. İzmir 26°C, Muğla 21°C, Denizli 22°C, Afyonkarahisar 17°C.

Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu, bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların olması bekleniyor. İç kesimlerde yerel olarak kuvvetli yağış görülecek. Antalya 23°C, Adana 24°C, Burdur 20°C, Hatay 25°C.

İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğuda sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Konya ve Sivas’ın güneyinde yerel kuvvetli yağış öngörülüyor. Ankara 18°C, Konya 16°C, Nevşehir 15°C, Eskişehir 20°C.

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olacak. Bolu 17°C, Düzce 19°C, Kastamonu 18°C, Zonguldak 13°C.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun ve Trabzon’da sağanak ve gök gürültülü yağış öngörülüyor. Samsun 16°C, Trabzon 14°C, Amasya 18°C, Rize 15°C.

Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari’de sabah ve gece sağanak yağış bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda kuvvetli rüzgâr (40-60 km/saat) olması bekleniyor. Erzurum 18°C, Kars 19°C, Malatya 22°C, Van 14°C.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu bir hava durumu, kuzey kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor. Adıyaman 23°C, Diyarbakır 24°C, Gaziantep 22°C, Siirt 25°C.