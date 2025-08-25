Meteoroloji Uyarıyor: Doğu Karadeniz Dikkat!

METEOROLOJİ’DEN HAVA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye’nin kuzey ve iç kesimlerinde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre; parçalı ve yer yer çok bulutlu hava koşulları bekleniyor. Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Tokat ve Artvin çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Diğer taraftan, ülkenin diğer bölgelerinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

DOĞU KARADENİZ’İN KUZEYİ İÇİN KUVVETLİ YAĞMUR UYARISI

Yağışların, özellikle Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde lokal olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi istenmeyen durumlarla karşılaşmamak için vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini duyurdu.

RÜZGARIN ETKİSİ

Rüzgârın Ege ve Marmara bölgelerinde sert şekilde esmesi bekleniyor. Genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette; Marmara’nın güneyi ile Ege kıyılarında ise kuzeyli yönlerden kuvvetli (30–60 km/saat) esecek. Bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuz durumlar hakkında uyarı yapıldı.

SICAKLIK DURUMU

Hava sıcaklıklarının, ülkenin güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında olacağı tahmin ediliyor.

BÖLGELERİN HAVA DURUMU

Marmara Bölgesinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kırklareli’nin kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentisi bulunuyor. Rüzgârın bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Ege Bölgesinde genel olarak az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Rüzgâr, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esecek. Akdeniz Bölgesi ise, az bulutlu ve açık geçecek olmakla birlikte, doğusunda parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava görülecek. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ile gece saatlerinde Hatay kıyalarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU’DA HAVA DURUMU

İç Anadolu Bölgesi’nde ise az bulutlu ve açık havanın sürmesi bekleniyor. Batı Karadeniz’de parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Kıyı kesimlerinde sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olması tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA HAVA DURUMU

Doğu Anadolu Bölgesi genelinde az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise az bulutlu ve açık olarak geçecek. Sıcaklık değerleri Diyarbakır’da 40°C, Gaziantep’te 39°C, Mardin’de 35°C ve Siirt’te 40°C olarak öngörülüyor.