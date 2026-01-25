Meteorolojiden 9 İlde Fırtına ve Sağanak Uyarısı

Meteorolojiden Uyarı: Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 ilde kuvvetli sağanak yağış ve fırtına için alarm verdi. İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, bugün Burdur’un doğu ilçeleri ile Antalya merkez ve batısında, gece saatlerinden itibaren Antalya’nın doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve zaman zaman şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın beklendiği ifade edildi. Çanakkale, Balıkesir’in batısı, İzmir, Aydın ve Muğla’da ise kuvvetli, İzmir’in güneybatısı, Aydın ile Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Hava Durumunda Ciddi Dikkat

Çanakkale, Balıkesir’in batısı ile Manisa, Isparta, Burdur ve Antalya’da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Ayrıca, İzmir, Aydın ve Muğla’da da kuvvetli fırtına yaşanabileceği bildirildi. Vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında ortaya çıkabilecek kuvvetli rüzgarlar ve fırtına gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli olmaları önem arz ediyor.

Alınması Gereken Önlemler

Aynı zamanda, kıyılarda hortum ve ulaşımda aksamalar gibi sorunlara karşı da tedbir alınması gerektiği vurgulandı. Fırtına sonucunda oluşabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı tedbirli olunması istendi.