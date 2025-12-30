Meteorolojiden Fırtına Uyarısı: Marmara ve Karadeniz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, üç deniz için fırtına uyarısında bulundu. Marmara, Karadeniz ve kıyı Ege bölgelerinde rüzgarın saatte 80 kilometreye kadar yükselebileceği belirtiliyor. İstanbul Valiliği, Marmara Denizi’ndeki fırtına nedeniyle İstanbulluları uyardı.

ÖĞLE SAATLERİNDE BAŞLAYACAK

İstanbul Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Marmara Denizi’nde rüzgarın bugünden itibaren öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden fırtına şeklinde esmesinin beklendiği ifade edildi. Akşam saatlerinden sonra rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerine döneceği bildiriliyor.

31 ARALIK’A KADAR SÜRECEK

Açıklamada “Fırtınanın 31 Aralık’ta günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Marmara Denizi’ndeki fırtınanın karasal alanda da etkili olacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

SEFERLER İPTAL

İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesi (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi’nin (BUDO) bu sabah planlanan bazı seferleri olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi. İki işletme, internet sitelerinden yaptıkları açıklamada, Marmara Denizi’nde beklenen şiddetli rüzgar ve dalgaların sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceğini duyurdu ve bazı hatlarda seferlerin gerçekleştirilemeyeceği bilgisi paylaşıldı. BUDO tarafından yapılan açıklamada, iptal edilen seferler arasında Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferleri yer alıyor.

KAR YAĞIŞINA BİR GÜN ARA

Yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışları bugün bir süreliğine duracak. Ancak yarından itibaren yağışların yeniden etkisini arttırması tahmin ediliyor. Yağışların ardından kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor.

ÇARŞAMBA YENİDEN KAR GELİYOR

Uzmanlar, çarşamba sabahından itibaren özellikle iç kesimlerde kar yağışlarının olacağı bilgisini paylaştı. Başkent Ankara’da kar yağışı beklenirken, İstanbul’da yağmur düşeceği ifade ediliyor. Meteorolojinin tahminlerine göre bugün Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Çorum, Tokat, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinde yağışlı bir hava bekleniyor.

BU BÖLGELERDE SAĞANAK GÖRÜLECEK

Yağışların Marmara’nın batısı, kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak şeklinde, Güney Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur şeklinde olacağı öngörülüyor. Ayrıca, Güney Ege kıyıları ile Antalya’nın doğusunun, Mersin’in batısının kuvvetli yağış alacağı tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIKLARI NASIL OLACAK?

Meteoroloji verilerine göre, güneyli rüzgarlarla batı ve iç kesimlerde hava sıcaklıklarının biraz artması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Genel olarak, sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülüyor.