Meteorolojiden Güçlü Rüzgar Ve Sel Uyarısı

YAĞIŞLAR DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA BAŞLIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 14 Mayıs tarihli hava durumu tahminlerine göre, sabah saatlerinde Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde başlayan yağışların öğle saatleriyle birlikte etkisini artırarak beş bölgeye yayılması bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güney kısmında kuvvetli rüzgarlar etkili olurken, Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüş olabiliyor.

YAĞIŞLAR GÜN İÇERİSİNDE YAYILACAK

Sabah saatlerinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da başlayan yağışlar, öğle saatlerine doğru Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Sinop çevrelerine yayılacak. Özellikle Kırklareli, Afyonkarahisar, Denizli ve Sinop çevrelerinde yerel sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

BÖLGELERDE BEKLENEN HAVA KOŞULLARI

Marmara Bölgesi’nde genel durum parçalı ve az bulutlu olarak öngörülüyor. Kırklareli’nde sabah saatlerinde yerel sağanak yağış görülebilirken, İstanbul, Edirne ve Balıkesir’de yağış beklenmiyor. Ege Bölgesi’nde ise Afyonkarahisar ve Denizli’de öğle saatlerinde yerel sağanak yağış olabiliyor. İzmir ve Muğla çevreleri parçalı ve çok bulutlu, ilerleyen saatlerde az bulutlu bir hava bekliyor.

Akdeniz Bölgesi genelinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Adana ve Hatay kıyılarında akşam saatlerinde kuvvetli yağış olabiliyor. Antalya ve Isparta’da öğle saatlerinde kısa süreli sağanak geçişleri bekleniyor.

İÇ ANADOLU VE KARADENİZ BÖLGELERİNDE HAVA DURUMU

İç Anadolu Bölgesi’nde Çankırı ve Kırıkkale’de öğle saatlerinde kuvvetli sağanak yağış etkisini hissettirebilir. Ankara, Eskişehir, Konya ve Nevşehir’de ise sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Batı Karadeniz Bölgesi’nde Bolu, Kastamonu ve Sinop’ta yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacakken, Zonguldak’ta parçalı ve çok bulutlu hava görülecek.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Trabzon, Samsun, Artvin ve Amasya çevrelerinde öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışın etkili olması olasılığı bulunuyor.

DOĞU ANADOLU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA RÜZGAR HIZLANIYOR

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Van hariç genel olarak yerel kuvvetli yağışlar öngörülüyor. Erzurum ve Kars’ta sabah ve öğle saatlerinde yerel kuvvetli sağanak yağış görülebilirken, Malatya ve Van’da öğle saatlerinde sağanak yağış etkili olacak. Bölgenin güney kısmında rüzgarın hızı 40-60 km/saat olarak bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde genel olarak sağanak yağışlar öngörülüyor ve Mardin, Batman, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışlar olabiliyor. Ayrıca toz taşınımı nedeniyle ulaşımda aksama ve görüş mesafesinde düşüş bekleniyor.

METEOROLOJİ’DEN UYARILAR

Meteoroloji, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli rüzgarların (40-60 km/saat) etkili olabileceğini belirtiyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde düşüş yaşanabileceği uyarısında bulunuldu. Ayrıca, sel, su baskınları ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.