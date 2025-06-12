Magazin

Metin Keçeci İcralık Olduğunu Açıkladı

metin-kececi-icralik-oldugunu-acikladi

HÜZÜNLÜ AÇIKLAMALAR

BKM oyuncusu Metin Keçeci, bir sokak röportajında icralık olduğunu gözyaşları içinde dile getirdi. Magazin buradanet muhabirine konuşan Keçeci, “Pazartesi günü icradan dolayı boşaltma kararıyla evimden atılıyorum” diyerek zor günler geçirdiğini açıkladı.

ARKADAŞLARINDAN YARDIM BEKLEMİYOR

Keçeci, geçmişte beraber yaşadığı arkadaşlarının kendisine destek olmadığını belirterek, “3-5 sene önceye kadar beraber oturduğum arkadaşlarım telefonlarımı açmıyor” şeklinde ifade etti. Haliyle, yaşadığı sıkıntıya dikkat çekerken, “Lütfen beni bu hale düşüren kim varsa cenazeme gelmesin. Mama alıp bir köşede hayvanları beslesin” diyerek duygularını aktardı.

ÖNEMLİ

Gündem

Palmiye Sitesi Davasında Cezalar Belirlendi

Kahramanmaraş'taki Palmiye Sitesi’nin depremde yıkılması sonrası 150 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 1 tutuklu, 1 firari ve 3 sanığın ağır ceza alması talep edildi.
Gündem

Silivri’de Motosiklet Kazası: 5’i Polis 6 Yaralı

Silivri'de kontrolsüz bir motosiklet, önce iki araca çarptı, ardından polis uygulama noktasına daldı. Olayda beş polis memuru dahil altı kişi yaralandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.