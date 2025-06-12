Metin Keçeci İcralık Olduğunu Açıkladı

HÜZÜNLÜ AÇIKLAMALAR

BKM oyuncusu Metin Keçeci, bir sokak röportajında icralık olduğunu gözyaşları içinde dile getirdi. Magazin buradanet muhabirine konuşan Keçeci, “Pazartesi günü icradan dolayı boşaltma kararıyla evimden atılıyorum” diyerek zor günler geçirdiğini açıkladı.

ARKADAŞLARINDAN YARDIM BEKLEMİYOR

Keçeci, geçmişte beraber yaşadığı arkadaşlarının kendisine destek olmadığını belirterek, “3-5 sene önceye kadar beraber oturduğum arkadaşlarım telefonlarımı açmıyor” şeklinde ifade etti. Haliyle, yaşadığı sıkıntıya dikkat çekerken, “Lütfen beni bu hale düşüren kim varsa cenazeme gelmesin. Mama alıp bir köşede hayvanları beslesin” diyerek duygularını aktardı.