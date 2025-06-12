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Metin Keçeci İcralık Olduğunu Duyurdu

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METİN KEÇECİ, İCRALIK OLDUĞUNU AÇIKLADI

BKM’den ünlü oyuncu Metin Keçeci, katıldığı bir sokak röportajında zor günler geçirdiğini gözyaşları içinde duyurdu. Konuyla ilgili olarak muhabire açıklamalarda bulunan Keçeci, “Pazartesi günü icradan dolayı boşaltma kararıyla evimden atılıyorum.” diyerek durumu aktardı.

AİLE DOSTLARI İLE ARASI AÇILDI

Keçeci, sözlerine devamla, “3-5 sene önceye kadar beraber oturduğum arkadaşlarım telefonlarımı açmıyor.” ifadeleriyle destek bulamadığını vurguladı. Ayrıca, yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, “Lütfen beni bu hale düşüren kim varsa cenazeme gelmesin. Mama alıp bir köşede hayvanları beslesin.” diyerek duygularını içten bir şekilde paylaştı.

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