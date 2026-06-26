24 yıl aradan sonra katıldığımız 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında ev sahibi ABD’yi son dakika golüyle 3-2 yenen A Milli Takım, turnuvaya 3 puanla veda etti. İlk iki maçtaki mağlubiyetlerle gruptan çıkma şansını kaybeden millilerin attığı son golün ardından yaşadığı sevinç dikkatlerden kaçmadı. Maç sonrası futbol yorumcularının değerlendirmeleri ise hayal kırıklığının devam ettiğini gösterdi.

TFF BAŞKANINA SAYILAR ÜZERİNDEN GÖNDERME

Metin Tekin ve Serdar Ali Çelikler, milli futbolcular, teknik heyet ve federasyona yönelik eleştirilerini sürdürdü. İki isim, oynanan futbol ve alınan sonuçların iç açıcı olmadığını belirtti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na yapılan ince gönderme ise dikkatli gözlerden kaçmadı. Hacıosmanoğlu, elendiğimiz maçların ardından eleştirilere tepki göstererek “Rakipler bizi ezerek yenmedi” demişti. Metin Tekin ise bu savunmaya isim vermeden gönderme yaparak “Neyle övündük biz?” diye sordu.

"NASİP" SAVUNMASINA ELEŞTİRİ

Her yenilgi sonrası yapılan “Nasip değilmiş” savunmalarına da göndermede bulunan Serdar Ali Çelikler ise “Nasip bizden yanaymış bugün” dedi. Çelikler’in “Maç Hollywood’da olunca yeteneklerini sergilemeye karar verdiler” sözleri de en çok konuşulan yorumlardan oldu. Son dakika golüyle galibiyeti getiren Kaan Ayhan’ın son milli maçı olduğunu iddia eden Çelikler, bu yüzden oyuna alındığını ve herkesin golden sonra ona sarıldığını belirtti.