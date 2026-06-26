Metin Yener, Sayıştay Başkanlığına Yeniden Seçildi

Eğitim
T.C. Resmi Gazete belgesi bir telefon ekranında görüntüleniyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylama sonucunda Metin Yener, Sayıştay Başkanlığına yeniden seçilmiştir.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda yapılan Sayıştay Başkanlığı seçiminin sonucu resmiyet kazandı ve Mevcut Başkan Metin Yener yeniden seçildi. 24 Haziran 2026 tarihinde Meclis Genel Kurulunda yapılan oylama sonucu Resmî Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Metin Yener güven tazeledi.

METİN YENER İKİNCİ DÖNEME SEÇİLDİ

Seçim süreci yasal mevzuata tam uyumla yürütüldü. 6085 sayılı Kanun’un 13 ve 16. maddelerine göre hareket edildi. Milletvekillerinin çoğunluğunun oyunu alan Yener, bir dönem daha görev yapacak.

KARAR RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANDI

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 13 ve 16. maddeleri uyarınca seçim yapıldı. Genel Kurul’un 24 Haziran 2026 tarihli 106. Birleşiminde oylama gerçekleşti. Oylama sonucunda Metin Yener Sayıştay Başkanlığına seçildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Antalya ve Balıkesir’de Orman Yangını

Antalya'nın Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ve Balıkesir'in Yeniköy Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenlerle iki ayrı yangın çıktı. İhbar üzerine her iki bölgeye de itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.
Manşet

Böcek Ailesi Davasında Karar Açıklandı

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Böcek ailesinin zehirlenme sonucu ölümüyle ilgili davada 4'ü tutuklu 6 sanık hakkında kararını açıkladı. Duruşmaya sanıklar, avukatlar ve aile yakınları katıldı.
Manşet

Fatih Ürek’in Mirası Satılıyor

"Hadi Hadi" şarkısıyla tanınan Fatih Ürek, 15 Ekim 2025'te evinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının kalbi 20 dakika durdu.
Manşet

Erdoğan 23 Çeyrektir Kesintisiz Büyüme Kaydetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada ticaret ve ihracatın önemine vurgu yaptı.
Manşet

AK Parti, Yarın Kampa Giriyor

AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı, bu yıl Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenecek. Kampta partinin 25 yıllık geçmişi değerlendirilecek.