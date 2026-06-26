Metin Yener, Sayıştay Başkanlığına Yeniden Seçildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda yapılan Sayıştay Başkanlığı seçiminin sonucu resmiyet kazandı ve Mevcut Başkan Metin Yener yeniden seçildi. 24 Haziran 2026 tarihinde Meclis Genel Kurulunda yapılan oylama sonucu Resmî Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Metin Yener güven tazeledi.

METİN YENER İKİNCİ DÖNEME SEÇİLDİ

Seçim süreci yasal mevzuata tam uyumla yürütüldü. 6085 sayılı Kanun’un 13 ve 16. maddelerine göre hareket edildi. Milletvekillerinin çoğunluğunun oyunu alan Yener, bir dönem daha görev yapacak.

KARAR RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANDI

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 13 ve 16. maddeleri uyarınca seçim yapıldı. Genel Kurul’un 24 Haziran 2026 tarihli 106. Birleşiminde oylama gerçekleşti. Oylama sonucunda Metin Yener Sayıştay Başkanlığına seçildi.