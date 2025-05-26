Metro İstanbul’da Grev İptal Edildi

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMELERİ ANLAŞMAYLA SONUÇLANDI

Metro İstanbul ile Demiryol-İş Sendikası arasında yürütülen 18. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, imzalanan anlaşmayla tamamlandı. Aralık ayından beri süren müzakerelerin sonucunda dün sözleşme imzalandı. Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri bir süredir devam ediyordu. Ancak yasal süreç ve arabuluculuk aşamalarında uzlaşma sağlanamadığı için sendika, 27 Mayıs itibarıyla grev kararı almıştı. Fakat sürecin mutabakatla sonuçlanması nedeniyle grev kararı iptal edildi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM HİZMETLERİ VE ÇALIŞAN HAKLARI

Metro İstanbul, sürdürülebilir ulaşım hizmeti ile çalışan haklarını birlikte gözetme amacında olduklarını belirtti. İmzaladıkları sözleşme, 2.653 sendikalı çalışanı kapsıyor. Uzlaşmaya dair açıklama, Metro İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Soy tarafından yapıldı. Dr. Soy, sosyal medya üzerinden sözleşmenin imzalandığını duyurarak, “Çalışanlarımız için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık, hayırlı olsun. Tüm işçi ve işveren temsilcisi arkadaşlarımı emekleri için kutluyor, İBB yönetimine destekleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’U GÜVENLE TAŞIMAYA DEVAM

Dr. Soy ayrıca, Metro İstanbul’un hem çalışanlarının emeğini hem de 16 milyon İstanbullunun kaliteli, güvenli ve sürdürülebilir ulaşım hakkını koruyarak, İstanbulluları sevdiklerine, işlerine ve evlerine güvenle ulaştırmaya devam edeceğini belirtti.