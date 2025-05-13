Metrobüs Kazası 1 Can Aldı! Şaban Ş. Tutuklandı

KAZA DETAYLARI VE SÜRÜCÜ İFADESİ

Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı’nda yaşanan kazada, metrobüs yolcu almak için bekleyen diğer bir metrobüse arkadan çarpıyor. Bu olayla ilgili ‘taksirle ölüme neden olma ve yaralama’ suçlamasıyla tutuklanan sürücü Şaban Ş. hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor. Şüphelinin polis merkezinde verdiği ifadelere ulaşıldı.

SÜRECI ANLATAN AÇIKLAMALAR

Mesaiye 12.57’de başladığını belirten Şaban Ş., ilk seferinin ardından 20 dakika dinlenip ikinci sefere çıktığını belirtiyor. “Metrobüs çift körüklü olduğundan diğerlerinden daha uzundu. Saadetdere Metrobüs Durağı’na kadar bir sorun yaşamadım. Aynı gün 16.55 sularında Saadetdere Durağı’ndan Haramidere Durağı’na doğru gitmekteydim. İki durak arası rampa aşağı olduğu için dikkatli hareket ediyordum. Bu sebeple hızımı yavaş tutuyordum. Maksimum hızımın 40 km/saat olduğunu düşünüyorum. Durağa gelmeden 100 metre önce frene basmaya başladım. Havanın yağışlı olması ve metrobüs durağının kaygan olması nedeniyle frene bastım ancak araç yavaşladı ama durmadı. Aracı durdurmak için tekrar frene bastım ama tüm çabalarıma rağmen durduramadım. Önümdeki aracın yolcu indirip bindirdiğini gördüm. Kazayı en hafif şekilde atlatmak için sağdaki betona çarpıp durabileceğimi düşündüm ve direksiyonu sağa kırdım. Öndeki metrobüse arkadan çarptım. Panik halinde olduğum için imdat frenini çekemedim. İmdat frenini çekemediğim için metrobüsüm, öndeki metrobüsü biraz daha sürükledi. Ben de yaralandım ve hastaneye kaldırıldım.” şeklinde ifade veriyor. Görev talimatlarına uygun olarak aracı kullandığını söyleyen Şaban Ş., seferini tamamladıktan sonra yolun kaygan olduğunu İETT’ye bildireceğini ancak bu bilgiyi veremeden kaza gerçekleştiğini aktarıyor.