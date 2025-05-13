Metrobüs Kazası 1 Can Aldı! Şoför Tutuklandı

KAZA HAKKINDA SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ekol TV’den Aleyna Sevim’in haberine göre; Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı’nda, metrobüs yolcu almak için bekleyen diğer bir metrobüse arkadan çarparak bir kaza meydana geldi. ‘Taksirle ölüme neden olma ve yaralama’ suçundan tutuklanmasına karar verilen sürücü Şaban Ş. hakkında yürütülen soruşturma sürüyor. Şüphelinin polis merkezindeki ifadesine ulaşıldı.

SÜRÜCÜNÜN İFADELERİ

Şaban Ş. mesai saatinin 12.57’de başladığını belirtti. İlk seferinin ardından 20 dakika dinlendikten sonra ikinci seferine çıktığını söyledi. “Metrobüs çift körüklü olduğundan diğerlerinden daha uzundu. Saadetdere Metrobüs Durağı’na kadar bir sorun yaşamadım. Metrobüste yolcu yoğunluğu vardı. Aynı gün 16.55 sıralarında Saadetdere Durağı’ndan Haramidere Durağı’na doğru gitmekteydim. İki durak arası rampa aşağı olduğu için temkinli hareket ettim. Bu sebeple hızımı yavaş tutuyordum. Maksimum hızımın 40 km/saat olduğunu düşünmekteyim. Durağa gelmeden yaklaşık 100 metre önce frene basmaya başladım. Havanın yağışlı olması ve metrobüs durağı yolunun kaygan olması nedeniyle frene basmama rağmen araç yavaşladı ancak durmadı. Aracı durdurmak için tekrar frene bastım ama tüm çabalarıma rağmen aracı durduramadım. Önümdeki aracın yolcu indirip bindirdiğini gördüm. Kazayı en hafif şekilde atlatabilmek için sağda yer alan betona çarpabileceğimi düşünerek direksiyonu sağa kırdım. Öndeki metrobüse arkadan çarptım. Panik halinde olduğum için imdat frenini çekemedim. İmdat frenini çekemediğim için kullandığım metrobüs, öndeki metrobüsü biraz daha sürükledi. Ben de yaralandım ve hastaneye kaldırıldım.” dedi.

Şaban Ş., talimatlara uygun şekilde aracı kullandığını ve seferini tamamladıktan sonra yolun kaygan olduğunu bildiğinden İETT’ye bilgi vermeyi düşündüğünü ancak kazanın meydana gelmesi nedeniyle bu bilgiyi veremediğini ifade etti.