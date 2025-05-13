Metrobüs Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti!

HARAMİDERE SANAYİ METROBÜS DURAKLARINDAKİ KAZA

Ekol TV’den Aleyna Sevim’in bildirdiğine göre, Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı’nda, yolcu almak için bekleyen bir metrobüse arkadan çarpan sürücü Şaban Ş. hakkında ‘taksirle ölüme neden olma ve yaralama’ suçlarından tutuklama kararı verildi. Sürücünün, polis merkezindeki ifadesi incelendi.

SÜRÜCÜNÜN İFADESİNDEKİ DETAYLAR

Mesaiye 12.57’de başladığını belirten Şaban Ş., ilk seferinin ardından 20 dakika dinlendikten sonra ikinci seferine çıktığını anlattı. “Metrobüs çift körüklü olduğundan diğerlerinden daha uzundu. Saadetdere Metrobüs Durağı’na kadar bir sorun yaşamadım” diyerek devam etti. Aynı gün 16.55’te, Saadetdere Durağı’ndan Haramidere Durağı’na doğru gittiğini ifade eden sürücü, iki durak arası rampanın aşağı olduğunu belirtti ve bu yüzden hızını yavaş tuttuğunu düşündüğünü söyledi.

Sürücü, “Durağa gelmeden yaklaşık 100 metre önce frene basmaya başladım. Havanın yağışlı ve metrobüs durağı yolunun kaygan olması nedeniyle frene basmama rağmen araç yavaşladı fakat durmadı” dedi. Önündeki aracın yolcu indirip bindirdiğini gören Şaban Ş., kazayı en hafif şekilde atlatabilmek için sağda yer alan betona çarpmayı düşündüğünü belirtti. “Panik halde olduğum için imdat frenini çekemedim. Kullanmış olduğum metrobüs, öndeki metrobüsü biraz daha sürükledi ve ben de yaralandım. Hastaneye kaldırıldım” şeklinde konuştu. Talimatlara uygun olarak aracı kullandığını ifade eden Şaban Ş., seferini tamamladığında yolun kaygan olduğunu bildiğinden İETT’ye bilgi vermeyi düşündüğünü ama kazanın olması ile bunun mümkün olamadığını aktardı.