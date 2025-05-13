Metrobüs Kazasında 1 Kişi Öldü

KAZADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde meydana gelen trajik metrobüs kazasında bir kişi yaşamını yitirdi ve 57 yolcu yaralandı. Kazanın sebebi olduğu iddia edilen sürücü tutuklandı. Olay, 10 Mayıs günü saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı’nda gerçekleşti. Büyükçekmece yönüne giden bir metrobüs, aynı yönde ilerleyen diğer bir metrobüse arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye hemen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

YARALILARA İLK MÜDAHALE YAPILDI

Olay yerinde sağlık ekipleri, yaralılara hızlı bir şekilde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. 37 yaşındaki Ebru Heper, hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Toplamda kazada 57 yolcu yaralar aldı ve bu durum büyük bir üzüntü yarattı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından gözaltına alınan metrobüs sürücüsü Şaban Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Büyükçekmece Adliyesi’nde savcılığa ifade veren şoför, tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Sulh Ceza Hakimliği, Şaban Ş.’nin tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderilmesine hükmetti.