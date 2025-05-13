Gündem

Metrobüs Kazasında 1 Ölü, 57 Yaralı

metrobus-kazasinda-1-olu-57-yarali

KAZADA TRAJİK SONUÇLAR

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde gerçekleşen bir metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi de yaralandı. Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı’nda 10 Mayıs’ta meydana gelen olayda, bir metrobüs, yolcu almak üzere bekleyen diğer metrobüse arkadan çarptı. Bu kazada yaşamını yitiren kişi Ebru Heper olurken, diğer 57 kişi değişik derecelerde yaralandı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza sonrası polis, sürücü Şaban Ş.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Şaban Ş., Büyükçekmece Adalet Sarayı’na götürüldü. Savcılık ifadesinin alınmasının ardından, nöbetçi hakimliğe çıkarılan sürücü tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Yangın Cikcilli Mahallesi’nde Çıktı

Alanya'daki makilik alanda meydana gelen yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölge, son bir hafta içinde dördüncü kez alevlere teslim oldu.
Gündem

Bodrum’da 45 Ton Atık Temizlendi

Bodrum'da deniz dibi temizliği gerçekleştirildi ve bu süreçte 45 ton atık toplandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.