Metrobüs Kazasında 1 Ölü, 57 Yaralı

KAZADA TRAJİK SONUÇLAR

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde gerçekleşen bir metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi de yaralandı. Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı’nda 10 Mayıs’ta meydana gelen olayda, bir metrobüs, yolcu almak üzere bekleyen diğer metrobüse arkadan çarptı. Bu kazada yaşamını yitiren kişi Ebru Heper olurken, diğer 57 kişi değişik derecelerde yaralandı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza sonrası polis, sürücü Şaban Ş.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Şaban Ş., Büyükçekmece Adalet Sarayı’na götürüldü. Savcılık ifadesinin alınmasının ardından, nöbetçi hakimliğe çıkarılan sürücü tutuklandı ve cezaevine gönderildi.