Metrobüs Kazasında 1 Ölüm, 57 Yaralı

BİR TRAJİK KAZA YAŞANDI

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde meydana gelen metrobüs kazası sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi ise yaralandı. Bu trajik olay, 10 Mayıs tarihinde Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı’nda gerçekleşti. Bir metrobüs, yolcu almak amacıyla bekleyen diğer metrobüse arkadan çarptı. Kazada Ebru Heper yaşamını yitirirken, 57 kişi değişik derecelerde yaralanmış durumda.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza sonrasında sürücü Şaban Ş. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette yapılan işlemlerin ardından şüpheli, Büyükçekmece Adalet Sarayı’na sevk edildi.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Savcılık ifadesinin ardından Şaban Ş. nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Yapılan yargılama sonucunda sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olay, metrobüs seferlerinin güvenliği üzerine önemli bir tartışmayı da gündeme getiriyor.