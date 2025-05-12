Gündem

Metrobüs Kazasında 1 Ölüm, 57 Yaralı

metrobus-kazasinda-1-olum-57-yarali

BİR TRAJİK KAZA YAŞANDI

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde meydana gelen metrobüs kazası sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi ise yaralandı. Bu trajik olay, 10 Mayıs tarihinde Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı’nda gerçekleşti. Bir metrobüs, yolcu almak amacıyla bekleyen diğer metrobüse arkadan çarptı. Kazada Ebru Heper yaşamını yitirirken, 57 kişi değişik derecelerde yaralanmış durumda.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza sonrasında sürücü Şaban Ş. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette yapılan işlemlerin ardından şüpheli, Büyükçekmece Adalet Sarayı’na sevk edildi.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Savcılık ifadesinin ardından Şaban Ş. nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Yapılan yargılama sonucunda sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olay, metrobüs seferlerinin güvenliği üzerine önemli bir tartışmayı da gündeme getiriyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Kırşehir’de Sigorta Dolandırıcıları Tutuklandı

Araç sigortası yaptırmak isteyenlerin hesap bilgilerine izinsiz erişen şebekeye düzenlenen operasyon sonucu 3 kişi tutuklandı ve birçok dijital delil ele geçirildi.
Gündem

Husumetlisini Sokakta Bıçakladı

İstanbul Bahçelievler'de aralarındaki husumet nedeniyle Güney Düzyer, Barış İmirgi'yi sokakta 11 bıçak darbesiyle öldürdü. Olay, sokak ortasında gerçekleşti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.