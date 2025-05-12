Metrobüs Kazasında Sürücü Tutuklandı!

KAZA SONUCUNDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde meydana gelen bir metrobüs kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 57 kişi de yaralandı. Trajik olay, 10 Mayıs tarihinde Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı’nda gerçekleşti. Bir metrobüs, durakta yolcu almakta olan başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazada Ebru Heper hayatını kaybetti. Yaralanan 57 kişi ise çeşitli derecelerde yaralandı.

SÜRÜCÜ GOZALTINA ALINDI VE TUTUKLANDI

Olayın ardından sürücü Şaban Ş., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Şaban Ş. Büyükçekmece Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan sürücü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.