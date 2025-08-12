Metroda Taciz Olayı: 54 Yaşındaki D.k. Gözaltına Alındı

METRO SEFERİ SIRASINDA YAŞANAN OLAYSAL DURUM

İstanbul Şişli’de gerçekleşen bir metro seferinde yaşanan olay, yolcular arasında gerginliğe sebep oldu ve sosyal medyada büyük yankı buldu. İddiaya göre, bir erkek yolcu, çevresindeki kadınların gizlice fotoğraflarını çekti. Bu durumu fark eden bir kadın yolcu, sesini yükselterek tepki gösterdi ve diğer yolcuları da uyararak durumu ortaya çıkardı.

HALKIN TEPKİSİ VE ŞÜPHELİNİN GÖZALTINA ALINMASI

Olayın farkına varan kadın, şüphelinin elindeki telefonu işaret ederek “Fotoğraf çekiyor” şeklindeki uyarısı ile çevredeki yolcuları harekete geçirdi. Tepkilerin artması üzerine adam, kendini savunarak “Fotoğraf çekmedim” dedi ve yöneltilen iddiaları kabul etmedi. Bu sırada, kendisine ait telefonunu aniden ikiye katlayarak parçaladı. Sosyal medyada yayılmasının ardından duruma emniyet müdahale ederek inceleme başlattı. D.K. isimli şahsın (54) kimliği tespit edilerek, polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.