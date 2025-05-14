Mevduat Faiz Oranları Yükseldi: 5 Milyon TL Getirisi Artıyor

MEVDUAT FAİZ ORANLARINDAKİ DEĞİŞİM

Şubat ayının sonuna kadar düşüş gösteren mevduat faiz oranları, Mart ayında önemli bir sıçrama yaşadı. 7 Mart haftasında faiz oranları yüzde 51,45’e kadar gerilemişken, 14 Mart haftasında bu seviye yüzde 49,91’e kadar düştü. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) Mart ayında aldığı sürpriz kararla, gecelik borç verme faiz oranı yüzde 49’a çıktı. Bu durum, TL’ye geçişi teşvik ediyor ve piyasalara sağlanan likidite desteği ile beraber faiz oranlarında bir toparlanma sağlıyor.

BANKALAR FAİZLERİ ARTIRIYOR

Merkez Bankası’nın faiz artışının ardından birçok banka, müşteri çekebilmek amacıyla mevduat faizlerini artırmaya başladı. Bu güncellemeler, bankaların faiz oranlarını cazip hale getiriyor. Şu günlerde, 1 ve 3 aylık vadeli mevduat faizlerinin bazı bankalarda yüzde 52’ye kadar çıktığı gözlemleniyor.

6 AYLIK VADEDE EN YÜKSEK GETİRİ HANGİ BANKADA?

Haber Global’de yer alan bilgilere göre, 214 Mayıs 2025 itibarıyla 5 milyon TL’nin 6 ay vadeli mevduat faiz getirileri bankalara göre şu şekilde sıralanıyor:

– Yapı Kredi: %49 faiz oranı ile 5 milyon TL’nin vade sonu getirisi 6.069.140 TL, net kazanç ise 1.069.140 TL.

– Garanti BBVA: %45,5 faiz oranı ile 5 milyon TL’nin vade sonu getirisi 5.992.773 TL, net kazanç 992.773 TL.

– Fibabanka: %45 faiz oranı ile 5 milyon TL’nin vade sonu getirisi 5.981.863 TL, net kazanç 981.863 TL.

– Denizbank: %41 faiz oranı ile 5 milyon TL’nin vade sonu getirisi 5.894.586 TL, net kazanç 894.586 TL.

– QNB Finansbank: %36 faiz oranı ile 5 milyon TL’nin vade sonu getirisi 5.785.490 TL, net kazanç 785.490 TL.

– Türkiye Finans: %42 faiz oranı ile 5 milyon TL’nin vade sonu getirisi 5.916.405 TL, net kazanç 916.405 TL.

– Akbank: %44 faiz oranı ile 5 milyon TL’nin vade sonu getirisi 5.960.044 TL, net kazanç 960.044 TL.

– İş Bankası: %36,5 faiz oranı ile 5 milyon TL’nin vade sonu getirisi 5.796.400 TL, net kazanç 796.400 TL.

– Alternatif Bank: %42 faiz oranı ile 5 milyon TL’nin vade sonu getirisi 5.916.405 TL, net kazanç 916.405 TL.

– Vakıf Katılım: %30,8 faiz oranı ile 5 milyon TL’nin vade sonu getirisi 5.672.031 TL, net kazanç 672.031 TL.

– Enpara: %39 faiz oranı ile 5 milyon TL’nin vade sonu getirisi 5.850.948 TL, net kazanç 850.948 TL.

– TEB (Marifetli Hesap): %41,5 faiz oranı ile 5 milyon TL’nin vade sonu getirisi 5.905.496 TL, net kazanç 905.496 TL.

– Odea: %30 faiz oranı ile 5 milyon TL’nin vade sonu getirisi 5.654.575 TL, net kazanç 654.575 TL.

– Albaraka: %41,08 faiz oranı ile 5 milyon TL’nin vade sonu getirisi 5.896.332 TL, net kazanç 896.332 TL.

– Ziraat Bankası: %30 faiz oranı ile 5 milyon TL’nin vade sonu getirisi 5.654.575 TL, net kazanç 654.575 TL.

REKABETİN ARTAN ETKİSİ

Güncel faiz oranları, bankalar arasındaki artan rekabetin etkisini açıkça gösteriyor. Artan rekabet, müşterilere daha cazip faiz getirileri sağlarken, bankalar için de müşteri portföylerini genişletme fırsatları sunuyor. 6 ay vadeli mevduat faizlerinde en yüksek getiriyi sağlayan bankalar, yatırımcılara cazip seçenekler sunuyor. Bu gelişmeler, Türk Lirası’na olan güveni pekiştirebilir ve tasarruf sahiplerinin mevduat hesaplarını artırmalarına zemin hazırlayabilir.