Mevduat Faiz Oranlarındaki Artış Yatırımcıları Sevindiriyor: Banka Banka Aylık Kazançlar Açıklandı

Piyasalardaki likidite ihtiyacı ve yeni müşteri kazanma yarışı, mevduat faiz oranlarının güncellenmesine yol açtı. 6 Şubat 2026 itibarıyla 600 bin TL’lik ana paraya sahip bir yatırımcı, herhangi bir risk almadan ayda 17.700 TL’nin üzerinde net kazanç elde edebiliyor.

MEVDUAT FAİZ ORANLARI GÜNCELLENİYOR

Bankaların sunduğu güncel faiz oranları ve vade sonu net kazançlar, birçok banka arasında farklılık gösteriyor. Akbank, QNB Hayat Finans, DenizBank, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Getir Finans, Odea, Enpara, İş Bankası, Halkbank ve Şekerbank, müşterilerine değişik seçenekler sunuyor.

KAMPANYALAR VE MÜŞTERİ PROFİLİNE GÖRE DEĞİŞKENLİK

Faiz oranları, bankaların kampanya dönemlerine ve müşteri profiline (yeni veya eski müşteri) göre anlık olarak değişiklik gösterebiliyor. Yatırım yapacak olanların, tercih ettikleri bankanın dijital kanallarını kontrol etmeleri öneriliyor.

