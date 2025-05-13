Mevduat Faizleri Yükseldi, Yüzde 60’ı Geçti!

MERKEZ BANKASI FAİZ VERİLERİNİ YAYIMLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2 Mayıs haftasına dair finansal istatistiklerini duyurdu ve TL mevduat faizlerindeki hızlı artış gözleri üzerine çekti. 1-3 aylık ortalama bileşik TL mevduat faizi, yüzde 57.90’a çıkarak son dört ayın en yüksek seviyesini gördü. Son 1.5 ayda 8 puanlık bir artış, Merkez Bankası’nın piyasalardaki dalgalanmayı azaltma önlemlerinin ve faiz artırımlarının bir tepkisi olarak yorumlanıyor.

MEVDUAT FAİZLERİ YENİDEN YÜKSELDİ

TCMB verilerine göre, 7 Mart haftasında yüzde 51.45 olan 1-3 aylık bileşik TL mevduat faizi, 14 Mart’ta yüzde 49.91’e düşerek son bir yılın en alt seviyesine inmişti. Ancak bu düşüş uzun sürmedi. Merkez Bankası’nın TL’yi güçlendirme adımları sonrasında bankalar arasında mevduat faizi rekabeti yeniden canlandı. Bazı bankalar, yeni müşteriler için yüzde 52’ye varan faiz oranları sunarken, bazı kaynaklarda bileşik getirilerde yüzde 60’ı aşan seviyeler görülebiliyor. Örneğin, 100.000 TL’lik 1 aylık vadeli mevduatta 3.700 TL’lik bir faiz geliri elde edilebiliyor.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI FAİZLERİ ŞEKİLLENDİRDİ

Mevduat faizlerindeki hızlı artışın arkasında, TCMB’nin mart ve nisan aylarındaki stratejileri yatıyor. 19 Mart’ta iç siyasette meydana gelen gelişmelerin piyasalarda yarattığı dalgalanmalara karşı TCMB, 20 Mart’ta olağanüstü bir Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleştirdi. Bu toplantıda, gecelik borç verme faizi yüzde 44’ten yüzde 46’ya çıkarılırken, politika faizi sabit kaldı. Bunun yanı sıra, piyasadaki oynaklığı azaltmaya yönelik olarak TL ve döviz likiditesine yönelik ek önlemler alındı.

NİSAN’DA FAİZ ARTIŞI HIZ KAZANDI

17 Nisan’daki PPK toplantısında, TCMB politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46’ya yükseltti. Gecelik borç verme faizi yüzde 49’a, borçlanma faizi ise yüzde 44.5’e çıkarıldı. Bu adım, TL talebini artırmayı ve döviz kurlarındaki oynaklıkları durdurmayı amaçlıyordu. Ekonomist Mahfi Eğilmez, TCMB’nin bu hamlesini “doğru yönde bir adım” olarak değerlendirirken, politika faizinin artırılmasının itibar kaybını engelleyeceğini vurguladı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise bu kararın beklenmedik olduğunu ve TL mevduatını daha cazip hale getirdiğini belirtti.

BANKALAR REKABETE GİRDİ, VATANDAŞ NE KAZANACAK?

TCMB’nin faiz artırımları, bankaların mevduat faizlerini yukarı çekmesine yol açtı. Ancak, TCMB’nin ortalama faiz oranı yüzde 57.90 olmasına rağmen, bireysel yatırımcılar genellikle daha düşük oranlarla karşılaştı. Yine de bazı bankaların “hoş geldin faizi” kampanyaları ile yüzde 52’ye varan oranlar sunduğu görülüyor. Bir örneğe göre, 1 milyon TL’lik 1 aylık vadeli mevduatta 37.000 TL’lik bir getiri elde edilebileceği kaydedildi. Bu durum, TL mevduatını yeniden cazip kılmakla kalmayıp, vatandaşların tasarruflarını değerlendirme eğilimlerini artırıyor.

HAZİRAN TOPLANTISI ÖNEMLİ OLACAK

TCMB’nin bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısı 19 Haziran 2025’te yapılacak ve bu toplantı, faiz politikalarının geleceği bakımından kritik bir öneme sahip olacak. Ekonomistler, enflasyon beklentileri ve küresel gelişmelerin TCMB’nin kararlarını belirleyeceğini öngörüyor. 2025 yıl sonu için politika faizi beklentisi yüzde 28.50 seviyesinde. Ancak, enflasyonun yüzde 39’a düştüğü şubat ayı verileri ve TCMB’nin yüzde 21’lik yıl sonu enflasyon hedefi, faiz indirimlerinin hızını kısıtlayabiliyor. Ekonomist Hakan Kara, ocak ve şubat aylarında enflasyon oranının yüzde 8’e ulaşabileceğini söyleyerek, TCMB’nin dikkatli davranacağını ifade etti.

ENFLASYON VE TL TALEBİ DENGESİ

Merkez Bankası, sıkı para politikasıyla enflasyonda kalıcı bir düşüş ve fiyat istikrarı sağlama hedefinde. Şubat 2025’te yıllık enflasyonun yüzde 39’a inmesi, dezenflasyon sürecinin güçlendiğini gösteriyor. Ancak, hizmet enflasyonundaki sabitlik ve fiyatlama davranışlarındaki riskler hala mevcut. TCMB, TL mevduatın toplam mevduat içindeki payını yüzde 58.6’ya çıkarırken, Kur Korumalı Mevduat’ın (KKM) payını yüzde 6.2’ye düşürdü.