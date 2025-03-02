Meyan Şerbeti Ramazan’da İlgi Görüyor

MEYAN ŞERBETİNİN GÜNDEMDEKİ YERİ

Osmanlı dönemine kadar uzanan köklü geçmişiyle meyan şerbeti, Ramazan ayının gelişiyle birlikte yeniden dikkat çeken bir içecek haline geliyor. Susuzluğu giderici etkisi, sindirimi kolaylaştırması, böbreklere sağladığı faydalar ve bağışıklık sistemini güçlendirmesi gibi özellikleriyle meyan şerbeti, iftar ve sahur sofralarının önemli bir parçası oluyor. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Gaziantep’te meyan şerbetine olan talep de artmış durumda.

GAZİANTEP’TE MEYAN ŞERBETİ ÜRETİMİ

Gaziantep’te 6. kuşak meyan şerbeti üreticisi Halil Gezer, bu yıl Ramazan ayının başlamasıyla birlikte sağlık açısından faydalı ve kendine özgü tadı ile sevilen meyan şerbetine olan yoğun talebin arttığını ifade ediyor. Gezer, yoğun siparişlere yetişebilmek için hızla çalıştıklarını belirtiyor. Halil Gezer, “Meyan şerbeti, Ramazan’da Gaziantep’imizin vazgeçilmez bir içeceğidir. Nasıl su, ayran vb. içecekler vazgeçilmez ise meyan da aynı şekilde Ramazan’ın vazgeçilmezidir.” diyerek bu içeceğin önemine dikkat çekiyor.

ŞERBETİN FAYDALARI

Gezer, oruç açarken meyan şerbetinin tercih edilmesinin birçok faydasının bulunduğunu ifade ediyor. “Oruç meyan şerbetiyle açıldığı zaman mideyi rahatlatır ve bağırsakları daha iyi çalıştırır. Diğer yandan böbrek taşlarına, idrar yollarına, mide hastalıklarına da birebir.” sözleriyle meyan şerbetinin sağlığa olan katkılarını belirtiyor. Bu şerbetin faydaları saymakla bitmezken, Ramazan ayının sembol içeceklerinden biri olmaya devam ediyor.