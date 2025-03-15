Mezarlıkta Yapılan Saygısızlığa Soruşturma Açıldı!

ANTALYA’DA MEZARLIKTAN TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki Andızlı Mezarlığı’nda meydana gelen olay, sosyal medyada büyük bir tepki yarattı. Bir hafta önce akşam saatlerinde mezarlığa gelen iki yabancı uyruklu kadın, burada fotoğraf çekmeye başladı.

MEZAR TAŞLARINDA RAHATSIZ EDİCİ DAVRANIŞLAR

Kadınlar, mezar taşlarının üzerinde oturarak iskambil kağıdı oynuyor ve kola içerek zaman geçiriyordu. Bu anları kaydederek sosyal medya hesaplarında paylaşan iki kadın, durumu fark eden güvenlik görevlileri tarafından mezarlık dışına çıkarıldı. Kadınların paylaşımlarının ardından sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir tepkiyle karşılaştı.