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Mg, 2025 Fiyatlarını Duyurdu

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OTOMOBİL PİYASASINDA GÜNCEL FİYAT LISTESİ AÇIKLANDI

Otomobil sektöründe öne çıkan markalardan biri olan MG, Mayıs 2025 için fiyat listesini resmi olarak duyurdu. Hem elektrikli, hem hibrit hem de benzinli motor seçenekleri sunan MG, “her bütçeye uygun seçenek bizde” ifadesiyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

YENİ FİYATLISTESİ VE MODELLERİ

Yeni fiyat listesine göre, MG ZS modeli 1 milyon 390 bin TL’den satışa sunuluyor. Elektrikli seçeneklerden MG4 ise 1 milyon 379 bin TL’den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor. Elektrikli ZS EV ve MG4 modelleri, çevreci sürüşü tercih edenler için ideal bir alternatif sağlarken, hibrit E-HS ve benzinli HS modelleri geleneksel performanstan vazgeçmeyenlerin beğenisine sunuluyor.

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