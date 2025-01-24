MG ve Castrol Türkiye’de İşbirliği Yaptı

CASTROL VE MG ARASINDAKİ STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Gerçekleştirilen anlaşma ile Castrol, Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv aracılığıyla temsil edilen MG markasının madeni yağ ve e-sıvı partneri oldu. Böylece Castrol, global ölçekte olduğu gibi Türkiye’de de iddialı markalarla iş birlikleri yaparak dikkat çekmeye devam ediyor.

MG’NİN BAŞARILI YOLCULUĞUNDA YER ALMAK

Otomotiv sektörünün önemli markalarından MG ile yapılan iş birliğinin önemine değinen Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Genel Müdürü Nilay Tatlısöz, “Castrol’ün gücünü otomotiv sektörünün köklü markalarıyla bir araya getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. MG elektrikli, benzinli ve hibrit model seçenekleriyle geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyor. Bu iş birliğiyle önemli bir İngiliz markası olan MG’nin Türkiye’deki başarılı yolculuğuna eşlik edeceğiz. MG, araçlarında Castrol’ün uzun yıllara dayanan deneyimiyle geliştirdiği ürünleri öneriyor. Böylece Castrol olarak kullanıcıların en iyi sürüş deneyimini yaşamalarına katkı sağlıyoruz. Global ve yerel kapsamda birçok önde gelen marka ve üreticiyle iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. MG de önümüzdeki dönemde bu önemli partnerlerimizden biri olacak” dedi.

SATIS SONRASI HİZMETTE KALİTEYİ ARTIRMAK

Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen MG markasının 29 ildeki 37 servis noktasıyla hizmet kalitesini sürekli geliştirmeyi hedeflediğini vurgulayan Doğan Trend Grubu Otomotiv Markaları Genel Müdür Yardımcısı Uğur Sakarya açıklamasında şunları söyledi: “Öncelikli hedefimiz, her geçen gün büyüyen MG araç parkına, Türkiye genelindeki 37 servis noktamızda en iyi hizmeti sunmak. Bu anlamda 2024 yılında tüm bayilerimiz önemli servis yatırımları yaptılar. MG olarak ana odağımız, Türkiye’deki satış sonrası hizmetler yatırımlarımızı artırarak hizmet kalitemizi sürekli geliştirmek. Castrol’ün uzun yıllara dayanan deneyimiyle geliştirdiği ürünleri yetkili servislerimizde MG benzinli, hibrit ve elektrikli otomobil sahiplerine sunmanın, hedeflerimizi destekleyen önemli bir iş birliği olduğuna inanıyoruz.”

CASTROL’ÜN İLERİ TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ

Castrol’ün Türkiye’deki anlaşması sayesinde MG kullanıcıları, benzinli, hibrit ve elektrikli araçlar için özel olarak geliştirilen madeni yağlarına ve e-sıvılarına kolayca ulaşabilecek. MG markası, benzinli ZS ve hem benzinli hem de şarj edilebilir hibrit versiyonları bulunan HS modelleri ile birlikte tamamen elektrikli ZS EV, MG4 ve Marvel R modelleri ile geniş bir seçenek sunuyor. Castrol ürünleri, benzinli, hibrit ve elektrikli araçlar için geliştirilmiş formülleriyle verimliliği ve performansı artırıyor. Bu yağlar, zorlu sürüş koşullarında yüksek sıcaklık, hız ve basınca dayanıklılık göstererek motorların maksimum verimlilikte çalışmasına katkı sağlıyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER

Son dönemde elektrikli araçların popülaritesinin artmasıyla birlikte Castrol, verimliliği artıracak yenilikçi çözümler sunuyor. Castrol ON e-sıvıları, elektrikli araçların bataryalarını optimum sıcaklık aralığında tutarak termal yönetimi iyileştiriyor. Bu sayede bataryalar daha hızlı şarj oluyor, araçlar daha uzun menzil ve daha yüksek verimlilik sağlıyor. Güç aktarma organlarını yüksek performansta çalıştırmaya yardımcı olan bu e-sıvılar, düşük karbon emisyonu ile çevre dostu bir sürüş deneyimini destekliyor. Bu iş birliği ile Castrol, MG sahiplerine en uygun ürün ve çözümleri sunarak otomotiv dünyasındaki güçlü konumunu bir kez daha kanıtlıyor.