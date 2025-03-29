MG ZS İndirimli Fiyatıyla Dikkat Çekiyor

MG MARKASININ FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Türkiye pazarındaki varlığını sürdüren MG markası, SUV modelleri ile dikkat çekmeyi başarıyor. Markanın en çok sevilen araçlarından biri olan MG ZS, uygun fiyatlı bir SUV olarak öne çıkıyor. Aileniz için uygun bir seçenek sunan bu model, 448 litrelik bagaj alanı ile pratik bir kullanım imkanı sağlıyor.

İÇ MEKAN TASARIMI VE TEKNİK ÖZELLİKLER

MG ZS, iç mekanda sade bir kokpit tasarımıyla kullanıcılara hitap ediyor. Standart versiyonunda bile bilgi-eğlence ekranına sahip olan bu araç, 1.0 litrelik benzinli motor ve tam otomatik şanzıman ile donatılıyor. Fiyat performans anlamında oldukça avantajlı bir seçenek sunan MG ZS, 50 bin TL’lik bir indirim ile 1.349.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.