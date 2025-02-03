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MGK Genel Sekreterliği’ne Yeni Atama Yapıldı

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MİLLİ GÜVENLİK KURULU’NDA YENİ ATAMALAR

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’ne, AFAD Başkanlığına ve Mersin Valiliğine yeni görev dağılımları yapıldı. Bu değişiklikler, belirli pozisyonlarda yaş haddinden emeklilik ve diğer yönetimsel ihtiyaçlardan kaynaklanıyor.

MGK GENEL SEKRETERLİĞİNE YENİ ATAMA

MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu’nun emekli olması sonucu, AFAD Başkanı Oktay Memiş bu görev için atandı. Böylece yeni bir yönetim dönemi başlamış oldu.

AFAD VE MERSİN VALİLİĞİ’NDE GÖREVLENDİRMELER

AFAD Başkanlığı görevine ise Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan getirildi. Bununla birlikte Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros da Mersin Valiliği’nde görevlendirildi. Göç İdaresi Başkanlığı’na ise Başkan Yardımcısı Hüseyin Kök atandı. Bu atamalar, ilgili kurumların yönetim yapılarındaki iyileştirmeleri ve etkinliği amaçlamakta.

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