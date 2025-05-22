MGK Toplantısı Ardından 8 Maddelik Açıklama

MİLLİ GÜVENLİK KURULU TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu toplandı. Toplantı, Beştepe’de düzenlendi ve yaklaşık 2 buçuk saat sürdü. Ana gündem maddesi terörle mücadele olan bu toplantıda, “terörsüz Türkiye” mesajı öne çıktı.

AÇIKLAMALAR VE MADDELER

Toplantının ardından İletişim Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 8 maddelik bildirinin detayları paylaşıldı. İlk madde olarak, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı yurt içinde ve dışında yürütülen operasyonlar hakkında bilgi verildi. Terörsüz Türkiye hedefiyle atılan adımlar değerlendirildi. “Terörün ülkemizin gündeminden kalıcı olarak çıkarılmasına” yönelik kararlılık vurgulandı.

Ayrıca, komşu ülkelerin huzuru için terör örgütlerinin ortadan kaldırılmasının önemine dikkat çekildi. Suriye’ye ilişkin gelişmelerin ele alındığı toplantıda, ülkenin siyasi birliğine zarar verebilecek girişimlerin önlenmesi gerektiği ifade edildi. Gazze’deki olayların Orta Doğu’daki barış üzerinde olumsuz etkileri olduğu belirtildi.

Kuzey ve Doğu Afrika’daki durum da konuşuldu ve Türkiye’nin bu bölgedeki kardeş ülkelere destek verme çabalarının artacağı ifade edildi. Son olarak, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesi için ülkemizin barış diplomasisi ve ara buluculuk faaliyetlerine devam edeceği vurgulandı. Ayrıca, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşmasına varılmasından memnuniyet duyulduğu kaydedildi.