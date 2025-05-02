MGM’den Uyarı! Fırtına ve Dolu Geliyor!

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN UYARILARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Mayıs 2025 Cuma günü için Türkiye genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuyor. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun geniş kesimleri, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kısımları, İç Anadolu’nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun belirli illerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum, kuvvetli rüzgâr ve fırtına tehlikesine karşı vatandaşların temkinli olması gerekiyor. Ayrıca, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı sebebiyle çamur yağışı bekleniyor. Meteorolojik verilerin son değerlendirmelerine göre, yağışların özellikle öğleden sonra yoğunlaşması öngörülüyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER

Kuvvetli yağış beklenen bölgeler arasında; Orta ve Doğu Karadeniz’de Amasya, Rize, Samsun, Trabzon, Ordu ve Giresun bulunuyor. Doğu Anadolu’da ise Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Tunceli, Erzincan, Bingöl ve Bitlis (Malatya, Van ve Iğdır hariç) yer alıyor. İç Ege’de Muğla, Aydın, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar; Batı Akdeniz’de ise Antalya’nın batı iç kesimleri, Isparta ve Burdur’un batısı etkili yağış alacak. İç Anadolu’da Ankara, Eskişehir’in doğusu, Çankırı, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale’nin kuzeyi ve Sivas da yağıştan etkilenecek. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Adıyaman, Şanlıurfa’nın kuzeyi, Diyarbakır, Batman ve Siirt yağış alacak. Karabük’ün doğusu ve Kastamonu da uyarı kapsamında.

DIĞER TEHLİKELER VE ÖNERİLER

Yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı ve miktarının 21-50 kg/m² arasında değişeceği belirtiliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlar için dikkatli olunması önem taşıyor.

Rüzgârın, Marmara’nın batısı (Balıkesir, Edirne, Kırklareli) ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli şekilde (40-60 km/saat), Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda (Diyarbakır, Siirt, Batman) güney ve güneydoğu yönlerden fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu durum, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve toz savrulması gibi riskler taşıyor. Ayrıca, Doğu Anadolu’nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş ve çamur yağışı riski söz konusu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu bölgelerde yaşayanların özellikle ulaşımda dikkatli olmasını öneriyor.