Mgm, Fırtına Ve Sıcak Çarpması Uyarısı!

METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü Türkiye genelinde yaz sıcakları etkisini sürdürüyor. Kuzey ve doğu bölgelerde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, batı ve güney kesimlerde açık ve güneşli bir gün yaşanacak. Marmara ve Kuzey Ege’de fırtına olacağı tahmin ediliyor.

FIRTINA UYARISI

MGM’nin tahminlerine göre Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgar, zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde hissedilecek. Saatte 40-70 kilometre hızla esmesi beklenen rüzgar nedeniyle deniz ulaşımı ve açık alanlarda olumsuzluklar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

SICAKLIK DURUMU

Hava sıcaklıklarının, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor. Özellikle güney illerinde öğle saatlerinde sıcak çarpması ve sıvı kaybına karşı dikkatli olunması öneriliyor.

MARMARA BÖLGESİ

Bölgenin az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Balıkesir: 34°C – Az bulutlu ve açık

Çanakkale: 32°C – Az bulutlu ve açık

Edirne: 34°C – Az bulutlu ve açık

İstanbul: 30°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

Bölgenin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Afyonkarahisar: 37°C – Az bulutlu ve açık

Denizli: 40°C – Az bulutlu ve açık

İzmir: 36°C – Az bulutlu ve açık

Muğla: 38°C – Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Bölgenin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Adana: 42°C – Az bulutlu ve açık

Antalya: 38°C – Az bulutlu ve açık

Hatay: 38°C – Az bulutlu ve açık

Isparta: 39°C – Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Bölgenin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara: 36°C – Az bulutlu ve açık

Eskişehir: 38°C – Az bulutlu ve açık

Konya: 37°C – Az bulutlu ve açık

Yozgat: 31°C – Az bulutlu ve açık

BATı KARADENİZ BÖLGESİ

Bölgenin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu: 35°C – Az bulutlu ve açık

Düzce: 33°C – Az bulutlu ve açık

Sinop: 34°C – Az bulutlu ve açık

Zonguldak: 26°C – Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Amasya: 35°C – Parçalı ve az bulutlu

Rize: 29°C – Parçalı yer yer çok bulutlu

Samsun: 30°C – Parçalı yer yer çok bulutlu

Trabzon: 29°C – Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bölgenin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Erzurum: 31°C – Parçalı ve az bulutlu

Kars: 29°C – Parçalı ve az bulutlu

Malatya: 37°C – Az bulutlu ve açık

Van: 30°C – Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bölgenin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır: 42°C – Az bulutlu ve açık

Gaziantep: 41°C – Parçalı ve az bulutlu

Mardin: 39°C – Az bulutlu ve açık

Siirt: 41°C – Az bulutlu ve açık