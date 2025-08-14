Mgm, Fırtına Ve Sıcak Çarpması Uyarısı!

METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü Türkiye genelinde yaz sıcakları etkisini sürdürüyor. Kuzey ve doğu bölgelerde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, batı ve güney kesimlerde açık ve güneşli bir gün yaşanacak. Marmara ve Kuzey Ege’de fırtına olacağı tahmin ediliyor.
FIRTINA UYARISI
MGM’nin tahminlerine göre Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgar, zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde hissedilecek. Saatte 40-70 kilometre hızla esmesi beklenen rüzgar nedeniyle deniz ulaşımı ve açık alanlarda olumsuzluklar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.
SICAKLIK DURUMU
Hava sıcaklıklarının, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor. Özellikle güney illerinde öğle saatlerinde sıcak çarpması ve sıvı kaybına karşı dikkatli olunması öneriliyor.
MARMARA BÖLGESİ
Bölgenin az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Balıkesir: 34°C – Az bulutlu ve açık
Çanakkale: 32°C – Az bulutlu ve açık
Edirne: 34°C – Az bulutlu ve açık
İstanbul: 30°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EGE BÖLGESİ
Bölgenin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Afyonkarahisar: 37°C – Az bulutlu ve açık
Denizli: 40°C – Az bulutlu ve açık
İzmir: 36°C – Az bulutlu ve açık
Muğla: 38°C – Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ
Bölgenin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Adana: 42°C – Az bulutlu ve açık
Antalya: 38°C – Az bulutlu ve açık
Hatay: 38°C – Az bulutlu ve açık
Isparta: 39°C – Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Bölgenin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara: 36°C – Az bulutlu ve açık
Eskişehir: 38°C – Az bulutlu ve açık
Konya: 37°C – Az bulutlu ve açık
Yozgat: 31°C – Az bulutlu ve açık
BATı KARADENİZ BÖLGESİ
Bölgenin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu: 35°C – Az bulutlu ve açık
Düzce: 33°C – Az bulutlu ve açık
Sinop: 34°C – Az bulutlu ve açık
Zonguldak: 26°C – Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya: 35°C – Parçalı ve az bulutlu
Rize: 29°C – Parçalı yer yer çok bulutlu
Samsun: 30°C – Parçalı yer yer çok bulutlu
Trabzon: 29°C – Parçalı yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Bölgenin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum: 31°C – Parçalı ve az bulutlu
Kars: 29°C – Parçalı ve az bulutlu
Malatya: 37°C – Az bulutlu ve açık
Van: 30°C – Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Bölgenin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır: 42°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 41°C – Parçalı ve az bulutlu
Mardin: 39°C – Az bulutlu ve açık
Siirt: 41°C – Az bulutlu ve açık