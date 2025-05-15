MGM, Kuvvetli Yağış Uyarısı Yaptı!

15 MAYIS HAVA DURUM RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre, ülkenin doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve sağanak bekleniyor. Batı bölgeleri ise zamanla bulutların artması ve gece saatlerinde yağışlarla karşılaşacak. Hava sıcaklıkları doğu ve kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında seyredecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteorolojiye göre, günün ilk saatlerinde Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı meydana gelecek. Özellikle Doğu Anadolu’nun doğusu (Van ve Hakkari hariç), Osmaniye, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevreleri ile Adana’nın doğu ve Kahramanmaraş’ın batı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışlar görülecek. Meteoroloji, ani su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR DURUMU

Hava sıcaklıklarında herhangi bir önemli değişiklik beklenmiyor. Kuzeydoğu ve doğu bölgelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyrediyor. Rüzgarın, kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerinde güneyli, diğer bölgelerde ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yağış alan bölgelerde yer yer kuvvetli rüzgar da görülebilir.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi

İstanbul: 21°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

Çanakkale: Gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Balıkesir: 24°C – Güneybatı ilçelerinde sağanak yağış bekleniyor

Ege Bölgesi

İzmir: 26°C – Gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Manisa: 27°C – Zamanla çok bulutlu, gece sağanak yağışlı

Akdeniz Bölgesi

Adana: 27°C – Doğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

Osmaniye: Kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı

İç Anadolu Bölgesi

Ankara: 19°C – Parçalı bulutlu

Batı Karadeniz

Zonguldak: 16°C – Parçalı bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Trabzon: 15°C – Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ordu: Sağanak yağış bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi

Erzurum: 10°C – Öğle saatlerinde sağanak yağış, yüksek kesimlerde kar

Kars: 9°C – Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Diyarbakır: 20°C – Öğleden sonra kuvvetli sağanak

Siirt: 20°C – Kuvvetli sağanak bekleniyor