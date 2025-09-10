MHP, Ali Koç’a açık destek verdi

MHP’DEN ALİ KOÇ’A AÇIK DESTEĞİNİ İLAN ETTİ

Fenerbahçe Kulübü, 13-14 Eylül tarihlerinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısı öncesi Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) mevcut başkan Ali Koç’a destek açıklaması yapıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin başdanışmanı olarak görev yapan Eyyup Yıldız, bu desteği duyurarak Koç’un MHP Genel Merkezi’ndeki ziyaretine ait fotoğrafları X hesabı üzerinden paylaştı. Yıldız, “Fenerbahçe Kongresi’nde desteğimiz koşulsuz ve şartsız Ali Koç’tan yanadır” dedi.

ÜLKÜ OCAKLARINDAN KOÇ’A DESTEK

MHP’nin gençlik yapılanması olan Ülkü Ocakları da Ali Koç’a olan desteğini açık bir şekilde ifade etti. Ankara Ülkü Ocakları Başkanı Ömer Şanlı, Koç’a destek olduklarını X hesabından şu sözlerle açıkladı: “Milliyetçi-Ülkücü Hareketin bir neferi ve Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi olarak; şahsım ve dava arkadaşlarım, gerçekleştirilecek Fenerbahçe Olağanüstü Kongresi’nde Sayın Başkan Ali Koç’a desteğimizin tam ve koşulsuz olduğunu tüm kamuoyuna ilan ederiz.”

TÜRK MİLLETİNİN GURURU: FENERBAHÇE

Şanlı, “Fenerbahçe; köklü tarihi, Cumhuriyetimizin değerleriyle yoğrulmuş asil kimliği ve milyonlarca taraftarının inancı ile yalnızca bir spor kulübü değil, aynı zamanda Türk milletinin ortak gururudur” ifadesini kullanarak Fenerbahçe’nin önemini vurguladı. “Milliyetçi-Ülkücü Hareketin mensupları olarak, her daim milli değerlerin, ahde vefanın ve haklı mücadelenin yanında olduk. Bugün de aynı kararlılıkla Fenerbahçe’nin geleceği için irademizi ortaya koyuyoruz” şeklinde konuştu.

“Bu vesileyle; tüm kongre üyelerini, camiamızın bütün fertlerini ve futbolseverleri, birlik ve beraberlik içerisinde Sayın Ali Koç’un etrafında kenetlenmeye davet ediyoruz,” şeklinde devam eden Şanlı, “Fenerbahçe için, camiamız için, büyük Türkiye için… Ne Mutlu Türk’üm Diyene!” diyerek sözlerini sonlandırdı.