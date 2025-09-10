MHP, Ali Koç’a destek verdi

GENEL KURUL ÖNCESİ DESTEK MESAJI

Fenerbahçe Kulübü’nün 13-14 Eylül tarihlerinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısı öncesi Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP), mevcut başkan Ali Koç’a açık bir destek geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin başdanışmanı Eyyüp Yıldız, bu destek açıklamasını yaptı. Eyyüp Yıldız, Ali Koç’un MHP Genel Merkezi’nde Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettiği anların fotoğraflarını X hesabı üzerinden paylaşarak, “Fenerbahçe Kongresi’nde desteğimiz koşulsuz ve şartsız Ali Koç’tan yanadır” ifadelerine yer verdi.

ÜLKÜ OCAKLARINDAN KOÇ’A AÇIK DESTEK

MHP’nin gençlik kolları olan Ülkü Ocakları da Ali Koç’a desteğini kesin olarak ilan etti. Ankara Ülkü Ocakları Başkanı Ömer Şanlı, Koç’a desteklerini X hesabı üzerinden şu şekilde duyurdu: “Kamuoyuna Duyuru Mensubu olmaktan onur duyduğum Milliyetçi-Ülkücü Hareketin bir neferi ve Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi olarak; şahsım ve dava arkadaşlarım, gerçekleştirilecek Fenerbahçe Olağanüstü Kongresi’nde Sayın Başkan Ali Koç’a desteğimizin tam ve koşulsuz olduğunu tüm kamuoyuna ilan ederiz.”

TÜRK MİLLETİNİN GURURU VE BİRLİK ÇAĞRISI

Ömer Şanlı, derslerine devam ederek, “Fenerbahçe; köklü tarihi, Cumhuriyetimizin değerleriyle yoğrulmuş asil kimliği ve milyonlarca taraftarının inancı ile yalnızca bir spor kulübü değil, aynı zamanda Türk milletinin ortak gururudur. Bizler, Milliyetçi-Ülkücü Hareketin mensupları olarak, her daim milli değerlerin, ahde vefanın ve haklı mücadelenin yanında olduk. Bugün de aynı kararlılıkla Fenerbahçe’nin geleceği için irademizi ortaya koyuyoruz. Bu vesileyle; tüm kongre üyelerini, camiamızın bütün fertlerini ve futbolseverleri, birlik ve beraberlik içerisinde Sayın Ali Koç’un etrafında kenetlenmeye davet ediyoruz. Fenerbahçe için, camiamız için, büyük Türkiye için… Ne Mutlu Türk’üm Diyene!” şeklinde ifade etti.