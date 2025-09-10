MHP, Ali Koç’a Destek Verdi!

GENEL KURUL ÖNCESİ DESTEK AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Kulübü’nün 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olağanüstü genel kurul toplantısı öncesinde, Cumhur İttifakı’nın bileşeni Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) mevcut başkan Ali Koç’a açık bir destek mesajı geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin başdanışmanı Eyyup Yıldız, bu destek açıklamasını yaptı. Yıldız, Ali Koç’un MHP Genel Merkezi’nde Bahçeli’yi ziyaret ettiği anları X hesabı üzerinden paylaştı ve “Fenerbahçe Kongresi’nde desteğimiz koşulsuz ve şartsız Ali Koç’tan yanadır” diyerek desteklerini duyurdu.

ÜLKÜ OCAKLARI’NDAN DA DESTEK

MHP’nin gençlik kolları olan Ülkü Ocakları da Ali Koç’a desteklerini açık bir şekilde ifade etti. Ankara Ülkü Ocakları Başkanı Ömer Şanlı, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Kamuoyuna Duyuru Mensubu olmaktan onur duyduğum Milliyetçi-Ülkücü Hareketin bir neferi ve Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi olarak; şahsım ve dava arkadaşlarım, gerçekleştirilecek Fenerbahçe Olağanüstü Kongresi’nde Sayın Başkan Ali Koç’a desteğimizin tam ve koşulsuz olduğunu tüm kamuoyuna ilan ederiz” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin köklü tarihi ve Cumhuriyet’in değerleriyle örtüşen kimliği ile Türk milletinin ortak gururu olduğuna dikkat çeken Şanlı, “Bizler, Milliyetçi-Ülkücü Hareketin mensupları olarak, her daim milli değerlerin, ahde vefanın ve haklı mücadelenin yanında olduk. Bugün de aynı kararlılıkla Fenerbahçe’nin geleceği için irademizi ortaya koyuyoruz” dedi. Ayrıca, tüm kongre üyeleri, camianın fertleri ve futbolseverleri, birlik ve beraberlik içerisinde Ali Koç’un etrafında kenetlenmeye davet etti.

“Fenerbahçe için, camiamız için, büyük Türkiye için… Ne Mutlu Türk’üm Diyene!” diyerek destek mesajını tamamladı.