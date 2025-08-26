MHP: Altın Fırsatı Kaybetmemeliyiz

BAHÇELİ’NİN AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıldönümü ile ilgili önemli bir yazılı açıklama gerçekleştirdi. Bahçeli, yaptığı açıklamada, Terörsüz Türkiye sürecine odaklanarak, “Terörsüz Türkiye fetihler sürecinin, taarruz bilincinin, hasılı ve son tahlilde Malazgirt Zaferi’nin istikbalin tertemiz yüzüyle birleşmesi, yeni yüzyılın barış, huzur ve kardeşlikle çelikleşmesidir.” şeklinde ifadeler kullandı.

FIRSAT VE KARDIŞLIK VURGUSU

Bahçeli, “Altın fırsatın” heba edilmemesi gerekliliğini vurguladı ve “Coğrafyayı vatan yapan millet çatısı altındaki kardeşlik hissiyat ve hususiyeti zedelenmemelidir.” dedi. MHP lideri, Terörsüz Türkiye’nin kararlı adımları ve geleceğe yön verecek sağlam atılımların el birliği ile gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti. Bu değerlendirmelerde, birlik ve beraberlik çağrısı ön plana çıktı.