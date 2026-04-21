MHP Ardahan İl Teşkilatı Feshedildi Açıklandı

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, “Milliyetçi Hareket Partisi Ardahan İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Ardahan İl Başkanlığı görevine Sevim Köseliören atanmıştır.” dedi.

İL TEŞKİLATLARI ÜST ÜSTE FESHEDİLİYOR

Geçtiğimiz haftalarda MHP İstanbul İl Başkanlığı’nın fesih süreci açıkladı ve yeni kadrolar duyuruldu. Ardından Kütahya, Kars, Eskişehir, Bilecik, Çanakkale ve Muğla il teşkilatlarının da feshedildiği belirtildi. Son olarak ise MHP Bolu İl Teşkilatı’nın fesih işlemleri gerçekleştirildi.

ARDAVAN İL TEŞKİLATI’NDA DEĞİŞİKLİK

Bugün de Ardahan İl Teşkilatı’nın feshiyle ilgili gelişme yaşandı.