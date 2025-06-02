MHP’de Bayramlaşma Programı Açıklandı

KURBAN BAYRAMI PROGRAMI BELLİ OLDU

Kurban Bayramı’na yaklaşırken, MHP’nin bayramlaşma programı netlik kazandı. Parti, bayramın 2. gününde çeşitli siyasi partilerin temsilcilerini kabul edecek.

BAYRAMLAŞMA HEYETİ VE KATILIMCILAR

Programa göre, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu ve diğer bazı MYK üyeleri, siyasi partilerin temsilcilerini bir araya getirecek. Bayramlaşma heyetinde, Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı MYK Üyesi Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Şahin Kartal yer alacak.

Bayramlaşma etkinliğine 09.00’da DSP heyetinin kabulü ile başlanacak. MHP, 09.25’te DEM Parti heyetini ve 09.50’de ise AK Parti heyetini ağırlayacak. Daha sonra Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi ile bayramlaşma devam edecek. Aynı saatlerde MHP heyetinin bu partilere de bayramlaşma ziyaretlerinde bulunacağı belirtiliyor.