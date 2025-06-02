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MHP’de Bayramlaşma Programı Belli Oldu

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KURBAN BAYRAMI PROGRAMI BELLİ OLDU

Kurban Bayramı’na kısa bir süre kaldı. Milliyetçi Hareket Partisi, bayramlaşma programını duyurdu.

BAYRAMLAŞMA PROGRAMI DETAYLARI

Bayramın ikinci gününde, siyasi partilerin katılımıyla gerçekleştirilecek bayramlaşma etkinliği, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu ve beraberindeki heyet tarafından düzenlenecek. Bu heyette, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü Turan Şahin ile MYK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir de bulunuyor. Partilerle yapılacak bayramlaşmanın içerisinde Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı MYK Üyesi Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Şahin Kartal da yer alacak.

MHP’de bayramlaşma, saat 09.00’da DSP heyetinin kabulü ile başlayacak. Ardından 09.25’te DEM Parti, 09.50’de AK Parti heyetleri ziyarette bulunacak. Bayramlaşma programı, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi ile sürdürülecek. Aynı saatlerde, MHP heyetinin bu partilere de bayramlaşma ziyaretinde bulunacağı aktarıldı.

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