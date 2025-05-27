MHP-DEM Görüşmesi Başladı! Bahçeli Karşıladı

DEM PARTİ HEYETİ MHP’Yİ ZİYARET EDİYOR

DEM Parti heyeti, Meclis’te MHP’yi ziyaret ediyor. Bu önemli buluşmada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılıyor. Görüşmede, PKK’nın silah bırakma kararı sonrası atılacak adımlar masaya yatırılıyor. Bahçeli’nin sürece yönelik komisyon kurma çağrısının da konuşulacağı konular arasında yer alıyor. Ayrıca, ceza infaz düzenlemesi hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.

BAHÇELİ HEYETİ KAPIDA KARŞILIYOR

Saat 11.30’da başlayan bu görüşme öncesinde Devlet Bahçeli, Meclis’e gelerek DEM Parti heyetini kapıda karşılıyor. Bahçeli, heyette yer alan DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile tokalaşıyor. Heyetler daha sonra görüşmeye geçiyor.