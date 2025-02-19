MHP’den Bahçeli’nin Sağlık Durumuna Yanıt

BÜYÜK BİR İDDİAYA SERT CEVAP

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin vefat ettiği yönünde sosyal medyada dolaşan haberlere karşı MHP Genel Merkezi’nden sert bir yanıt geldi. MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyüp Yıldız, Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yaparak bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Yıldız, “Bahçeli’nin 14 Şubat itibarıyla tedavi sürecini tamamladığını ve kısa süre içinde mesaisine döneceğini” ifade etti. Daha önce yapılan açıklamalara atıfta bulunarak Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında şu bilgileri aktardı: “Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, 4 Şubat 2025’te daha önce planlanmış tetkik, tahlil ve check-up işlemleri için Kocaeli Gebze’deki Anadolu Sağlık Merkezi’ne giriş yapmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, daha önce operasyon geçirdiği kalp kapakçığında bir sorun tespit edilmiş ve başarılı bir girişimsel operasyon gerçekleştirilmiştir. 14 Şubat 2025 itibarıyla tedavi sürecini tamamlayan Sayın Genel Başkanımız taburcu olarak Ankara’ya dönmüş, nekahat sürecinin ardından Allah’ın izniyle kısa sürede mesaisine başlayacaktır.”

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TARTIŞMA

MHP lideri Bahçeli hakkında sosyal medyada yayılan “öldü” paylaşımları hızla geniş bir yankı buldu. Twitter (X), Instagram ve Facebook gibi platformlarda binlerce kullanıcı, Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında spekülasyona yer verdi. MHP’ye yakın hesaplar ve parti yetkilileri ise hemen harekete geçerek bu iddiaları yalanlayan içerikler paylaştı. “Devlet Bahçeli” etiketi Twitter’da en çok konuşulanlar arasına girdi ve bazı hesaplar bu iddiaların kasıtlı olarak yayıldığını dile getirdi. Bahçeli’nin sağlık durumu üzerinden yapılan spekülasyonları “fitne odaklarının” bir oyunu olarak nitelendiren Yıldız, “Türkiye düşmanlarının, ihanet şebekelerinin ve fitne odaklarının korkusu yine gün yüzüne çıkmıştır” dedi.

Türkiye’nin istikrarına zarar vermek isteyen bazı grupların bu tarz yalan haberlerle milleti yanılttığını belirten Yıldız, “Fitne çıkarmak, milleti yanıltmak isteyenlerin derdi budur! Ancak unutulmamalıdır ki, iftira atan diller, yalan yayan eller ve fitne tohumu eken hainler er ya da geç milletin tokadıyla yüzleşecektir!” şeklinde konuştu. Bahçeli’nin sosyal medya aracılığıyla hayatını kaybettiğine dair iddiaların asılsız olduğunu ve hukuki sürecin başlatıldığını dile getiren Yıldız, “Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz! Biz de unutmayacağız!” ifadeleriyle bu alçakça kampanyaların hukuki takiplerinin yapıldığını vurguladı. “Devletimize ve milletimize uzanan her kirli eli kıracak, bu iftira çetelerini saklandıkları deliklerden çıkararak hesap soracağız!” dedi.

BAHÇELİ’YE DESTEK SÜRECEK

Türk milletinin liderine sahip çıkmaya devam edeceğini belirten Yıldız, “Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin vizyonuna, vatanseverliğine ve inançlı duruşuna yönelik her türlü saldırıya karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Çünkü biz biriz, beraberiz ve Allah’ın izniyle bu kutlu davanın yılmaz neferleri olmaya devam edeceğiz!” şeklinde sonlandırdı.