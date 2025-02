MHP’den Bahçeli Sağlık İddialarına Tepki

GENEL MERKEZDEN SERT YALANLAMA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin vefat ettiği yönündeki sosyal medya spekülasyonlarına MHP Genel Merkezi’nden yanıt geldi. MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyüp Yıldız, Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada bu iddiaları açık bir şekilde çürüttü. Yıldız, Bahçeli’nin 14 Şubat itibarıyla tedavi sürecini tamamladığını ve yakında görevine döneceğini ifade etti. Yıldız, Bahçeli’nin sağlık süreci hakkında şu bilgileri verdi: “Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, 4 Şubat 2025’te planlanmış tetkik, tahlil ve check-up işlemleri için Kocaeli Gebze’deki Anadolu Sağlık Merkezi’ne kabul edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, daha önce geçirdiği operasyonla ilgili kalp kapakçığında bir sorun tespit edilerek başarılı bir girişimsel operasyon yapılmıştır. 14 Şubat 2025 itibarıyla tedavisi sona eren Sayın Genel Başkanımız, taburcu olarak Ankara’ya dönmüş ve yeniden işine başlaması için gerekli süreçte beklenmektedir.”

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI

Bahçeli’ye yönelik sosyal medyada yayılan “ölüm” haberleri hızla geniş yankı buldu. Twitter (X), Instagram ve Facebook gibi platformlarda binlerce kullanıcı Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında çeşitli spekülasyonlar yaptı. MHP’ye yakın kişiler ve parti yetkilileri, bu iddiaları hemen yalanlayan paylaşımlar gerçekleştirdi. “Devlet Bahçeli” etiketi Twitter’da en çok konuşulan konular arasına girerken, birçok kullanıcı bu asılsız haberlerin kasıtlı bir şekilde yayıldığını belirtti. Yıldız, Bahçeli’nin sağlık durumu üzerinden dönen spekülasyonların “fitne odaklarının” bir kalkışması olduğunu şu sözlerle belirtti: “Türkiye düşmanlarının, ihanet şebekelerinin ve fitne odaklarının korkusu yine gün yüzüne çıkmıştır. Sanal ortamda iftira ve karalama kampanyaları düzenleyerek gerçekleri yanlış bir şekilde sunmaya çalışan hainler, liderimizin dimdik duruşundan korkmaktadır.”

YALAN HABERLERİN HEDEFİ

Türkiye’nin istikrarına zarar vermek isteyen bazı çevrelerin bu tür yalan haberlerle milleti yanıltmaya çalıştığını dile getiren Yıldız, şu açıklamayı yaptı: “Fitne çıkarmak ve milleti yanıltmak isteyenlerin derdi budur! Ancak unutulmaması gereken şudur ki, iftira atan diller, yalan yayan eller ve fitne tohumu eken hainler er ya da geç milletin dirençli karşılığıyla yüzleşecektir! Sayın Genel Başkanımız, dualar ve milletinin sevgisiyle yeniden güçlenmiştir. Onun sesi ve yüreği Türk milletinin her bireyinde yankı bulmaktadır.”

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Sosyal medyada Bahçeli’nin vefatıyla ilgili yapılan asılsız paylaşımların hukuki süreç başlattığını kaydeden Yıldız, bu tür kampanyaların cezasız kalmayacağını vurguladı: “Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz! Biz de unutmayacağız! Liderimizin sağlığı üzerinden yürütülen bu alçakça kampanyaların tüm teknik ve hukuki süreçleri dikkatlice takip ediliyor ve bu fitneyi yayanlar belirlenmektedir. Devletimize ve milletimize uzanan her kirli eli kıracak, bu iftira çetelerini ortaya çıkartarak hesap soracağız! Türk milleti her daim liderine destek vermeye devam edecektir. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’ye yönelik her türlü saldırıya karşı mücadeleniz kararlılıkla sürecektir. Çünkü biz biriz, beraberiz ve Allah’ın izniyle bu kutsal davanın yılmaz savunucuları olmaya devam edeceğiz!”