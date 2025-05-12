MHP Genel Başkanı Bahçeli, PKK’nın feshi aşamasını duyurdu

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ BİR EŞİKTE BULUNUYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti açık talihiyle, ortak aklı çalıştıran milli birlik ve dayanışma tablosuyla, aynı zamanda mülkün temeli olan adalet tabanıyla, elbette asırlara sari ahlak müktesebatının tasarruf ve taahhüdüyle tarihi bir eşiktedir” şeklinde ifadelerde bulundu. Bahçeli, açıklamasında “Türk vatanının her yöresine emek, sabır ve fedakârlıkla ekilen barış tohumları umutla sulanmış, nihayet tomurcuklanmış ve çiçek açmıştır” diye belirtti.

BİR SİLAHLI ÇATIŞMA DÖNEMİ SON BULUYOR

Bahçeli, bugüne kadar yaşanan zorlukların yanı sıra Türk ve Kürt halklarının arasında tesis edilen hürmet ve muhabbetin hiçbir zaman zedelenmediğini vurguladı. “Dünya çapında yaşanan savaşların karanlık etkilerine rağmen Türkiye, Yüzyılı’nın barış ve huzur uyanışıyla muazzam bir atılımını gerçekleştirmektedir” dedi. Ayrıca, “PKK, 5-7 Mayıs 2025 tarihlerinde toplanacak olan 12. Kongresi’nde silah bıraktığını ve örgütsel varlığını feshettiğini açıkladı” ifadesini kullandı. Böylece Bahçeli, “PKK musibeti son bulacak, 47 yıldır ihanetle yazılan kanlı sayfa umarım ki bir daha açılmamak üzere kapanacaktır” şeklinde ekledi.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ’NİN KARARLILIĞI

Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi’nin terörsüz Türkiye hedefini kararlılıkla desteklediğini belirtti. “Partimiz ve Cumhur İttifakı, geri adım atmamış, ülkemizi tehdit eden durumları dikkatle analiz etmiştir” ifadesini kullandı. El birliği ve güç birliği ile terör ve bölücülük meselelerine müdahale ettiğini belirttiği açıklamasında, Türkiye’nin yükünü hafifletmek için önemli adımlar atıldığını vurguladı.

KARARLILIK VE ŞUURSUZLUK

Bahçeli, “Barış havası ve güvenlik ortamı kalıcı ve gerçekçi olmalıdır” diyerek yeni bir dönemin dikkatle ele alınması gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca, geçmişte yaşanan önyargıların sona erdirilmesi gerektiğini, bu süreçte iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Türkiye Cumhuriyeti’nin temelindeki değerlerin hiçbir zaman inkar edilmediğini belirtti. “Bu ülke hepimizindir, Türk ile Kürt bir ve beraberdir” diyerek birlik mesajı verdi.

BARIŞIN KAZANAN OLDUĞU BİR GÜN

Son olarak Bahçeli, “Bugün kazanan barış ve kardeşliktir. Bugün kazanan siyaset ve demokrasidir” diyerek, barışa yönelik adımların sadece Türkiye’yi değil, komşu bölgeleri de olumlu etkileyeceğini belirtti. Terörizmin son bulmasıyla birlikte insanlık değerlerinin korunacağını ifade ederek, geçmişte yaşananların ders alınması gerektiği yönünde uyarılarda bulundu. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yeni bir döneme işaret ettiğini söylerken, terör örgütünün feshedilmesinin ulaşılmış önemli bir hedef olduğunun altını çizdi.