MHP Genel Başkanı Bahçeli Terörsüz Türkiye Hedefine Vurgu Yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Bazı provokatif açıklamalara, siyonist-emperyalist baskılara, anlamsız ifadelere ve tahrik edici söylemlere rağmen, Terörsüz Türkiye hedefinde aşama aşama ilerliyoruz” şeklinde konuştu. Bahçeli, “PKK’nın kurucu liderliğinin ilettiği mesajlar geçerli, olumlu ve değerlidir. Bu mesajlarla çelişen kamuoyuna yönelik maksatlı açıklamalar yapmanın ve süreci çarpıtmanın hiçbir anlamı yoktur” ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 22. Dönem Sertifika Töreni’nde yaptığı değerlendirmelerde, katılımcılara hitap ederek, 10 Ekim 2009’da kurulan Siyaset ve Liderlik Okulu’nun 16 yıldır eğitim faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.

UZUN VADELİ EĞİTİM FAALİYETİ

Bahçeli, “Siyaset ve liderliğin inceliklerini müfredatımızla katılımcılara aktardık” dedi ve herkese “gönülden başarılar” diledi. Kendilerini geliştiren ve öğrendiklerini paylaşan öğretim üyelerine de teşekkürlerini iletti. İki aşamalı eğitim sisteminin 15 farklı dersten oluştuğunu ve toplamda 80 saatlik bir süre kapsadığını vurguladı. “Siyaset ve Liderlik Okulu’muzun 22’inci Dönem programını tamamlayanları kutluyorum” dedi.

AKIL, AHLAK VE ADALET TEMASI

Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi’nin Siyaset ve Liderlik Okulu’nun “Akıl-Ahlak-Adalet” teması ile yürütüldüğünü aktardı. İnsanlık tarihini anlamak için bu değerlerin önemine değinen Bahçeli, “Kur’an-ı Kerim’de akıl kelimesi sıkça geçiyor ve akli kullanmanın önemi vurgulanıyor” ifadesini kullandı. Filosofların ve düşünürlerin akıl üzerine yaptığı incelemeleri ele alarak, aklın yalnızca sahip olma değil, aynı zamanda kullanma yetisini de vurguladı.

AHLAKİ DEĞERLERİN ÖNCELİĞİ

Ahlakın bir eğitim meselesi olduğunu ve sosyal çevrenin bu süreçteki rolünü vurgulayan Bahçeli, ahlakın insandan insana kurulan ilişkileri düzenleyen değerler bütünlüğü olduğunu belirtti. “Ahlak, insanlar arası ilişkilerin evrensel kaideleridir” diyerek, etik ve ahlak arasındaki farkı ortaya koydu. Bahçeli, ahlaki değerlerin, toplumun yapısı ile nasıl şekillendiğini ve bunun neden önemli olduğunu açıkladı.

TOPLUMSAL SORUNLARIN ALTINDA YATAN SEBEPLER

Daha sonraki konuşmasında, toplumsal ahlak krizi ile ilgili çarpıcı ifadelerde bulundu. “Bahis iddiaları ve yolsuzluklar, Türk sporuna gölge düşürmektedir” dedi. Şiddet vakaları, rüşvet ve yolsuzluk; tüm bu olayların Türkiye’nin huzuruna ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. Bahçeli, “Bu ve benzeri suçların artması bir ahlak krizi değil midir?” sorusunu yönelterek, toplumda ahlaki değerlerin erozyona uğradığını ifade etti.

MÜCADELEYE DEVAM VURGUSU

Devlet Bahçeli, siyasetteki karmaşanın ortadan kaldırılması gerektiğini belirterek, “Sadece eleştirmekle değil, çözüm üretmekle, dayanışma ile mücadele etmeliyiz” dedi. Ülkedeki adaletin sağlanmasının şart olduğunu belirten Bahçeli, yeni nesil çeteler, uyuşturucu kullanımı ve ailelerin dağılması gibi konulara dikkat çekti. “Biz, Türk milleti olarak, akıl, ahlak ve adaletle sorunlarımızı çözecek güçteyiz” ifadeleriyle sonuca gideceklerine olan inancını dile getirdi.

GÜÇLÜ BİR GELECEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

“Terörsüz Türkiye” hedefine ulaşmanın yollarını çizeceklerini ifade eden Bahçeli, Türkiye’nin geleceği için karanlık düşüncelerden uzak durulması gerektiğini vurguladı. Bahçeli, “Herkes bilmelidir ki, güvenli, barış dolu bir Türkiye için çaba sarf ediyoruz” diyerek kararlılığını yineledi.

Son olarak, sertifika almaya hak kazanan öğrencileri tebrik ederek, geleceğin Türk milletine emanet edileceğini belirtti. Siyaset ve Liderlik Okulu’nun katkı veren yetkililere de teşekkürlerini sundu ve sözlerini sonlandırırken katılımcılara sevgi ve saygılarını iletti.