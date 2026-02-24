MHP Genel Başkanı Bahçeli Terörsüz Türkiye Vurgusu Yaptı

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ’DEN TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında katılımcılara seslendi. Bahçeli’nin gündeminde, Terörsüz Türkiye süreci yer aldı. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından kabul edilen rapora değinen Bahçeli, ilerleyen süreçte yaşanacaklara dikkat çekti. “KOMİSYON EZBERLERİ BOZMUŞTUR” ifadelerini kullanan Bahçeli, “Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili samimi gayret ve girişimlerin en önemli ayağı komisyon raporuyla teşekkül etmiştir. Bahse konu bu rapora sefalet manifestosu diyenlerin bizzat kendileri sefih ve sefildir. Demokratik, katılımcı ve kapsayıcı bir anlayışla kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, üstlendiği tarihi rolle tabuları yıkmış, ezberleri bozmuştur. Hiç kimse yapılan çalışmaları hafife almamalıdır. Hiç kimse milli birlik ve kardeşliğimizi, barış ve huzur ortamıyla pekiştirme amacını perdelemeye kalkışmamalıdır. Devir Türk ve Türkiye Yüzyılı devridir” şeklinde konuştu.

YENİ YÜZYILDA KÜRDİSTAN HEDEFİYLA İLERLEME

Yeni yüzyılda terörsüz ve tereddütsüz Türkiye’yi inşa etmek, vatan ve millet sevgisinde buluşan herkesin ortak gayesi olması gerektiğini ifade eden Bahçeli, üçüncü tarafların müdahil olmadığı milli iradenin temsilcileri tarafından “Terörsüz Türkiye” hedefine hizmet edilmesinin önemli olduğunu aktardı. Bahçeli, siyasi ve hukuki düzenlemelerin sırası geldiği konusunda açıklamalarını sürdürdü. “Bulanık suda balık avlayan şaşkalozlar, iyi dinleyin, şu sözlerime tıkanmış kulağınızı verin” diyen Bahçeli, komisyonun çalışma esaslarının Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi, temel anayasal ilkeleri, demokratik işleyişi ve üniter devlet yapısını esas aldığını vurguladı.

TÜRKİYE MODELİ VE DEMOKRATİKLEŞME

Bu bağlamda Türkiye Modeli’nin ortaya çıktığını belirten Bahçeli, bölgesel ve küresel tansiyonun arttığı sancılı bir dönemde tek yürek olunması gerektiğini, bu sayede yol haritasının şekillendiğini ifade etti. Milli birlik ve kardeşliğin yanı sıra demokrasinin daha da güçleneceğini vurgulayan Bahçeli, kalkınma ve refah artışının daha net hale geleceğini belirtti. “Bölücü terörün kanlı döngüsünü kıran Türk-Kürt kardeşliği ilelebet payidar kalacaktır. Kardeşlik hukukumuz, tek millet gerçeğimiz iyice kök salacaktır” ifadelerini kullandı.

MİLLİ DAYANIŞMA, KARDESLİK VE DEMOKRASİ KOMİSYONU

Bahçeli, terörün sona ermesiyle barış ve huzurun kalıcı hale geleceğini, ortak geçmişle birlikte geleceğin temellerinin atılacağını ifade etti. “Terörsüz Türkiye’nin kazananı herkes, hepimiz, milletimizin tamamı olacaktır” diyen Bahçeli, ilerideki hedeflerin terörsüz bölge ile çevrelenmiş bir millet olma çabası olduğunu kaydetti. Silahlı unsurların teslim alınması sürecinin şeffaf ve hızlı bir şekilde yapılacağını, topluma kazandırma sürecinin ise aşama aşama gerçekleşeceğini dile getirdi.

HUKUKİ DÜZENLEME SÜRECİ

Bahçeli, raporda yer alan hukuki düzenlemelerin yapılması konusunda anlayış birliğinin önemini vurguladı. “Toplumsal bütünleşmenin güç kazanması maksadıyla, silah bırakmayla birlikte işleyen süreci yönetecek geçici bir yasal düzenlemeye vurgu yapılması da ayrıca önemli ve kıymetlidir” dedi. Son olarak, yasal düzenlemelerin çerçevesinin çizilmesi gerektiğini belirten Bahçeli, “Türk’ün itibarı Kürt’ün itibarıdır. Kürt’ün iffeti Türk’ün iffetidir. Türk’ün onuru Kürt’ün onurudur. Bunların mecmuu da büyük Türk milletinin şanıdır, şerefidir, haysiyetidir” diyerek sözlerini tamamladı.