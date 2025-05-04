Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli Açıklama: Saldırı Düşündürücü Ve Ürpertici

BAHÇELİ’DEN GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ebediyete irtihal eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Merhum Sırrı Süreyya Önder için İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen veda ve vefa törenine katılarak sonrasında fiziki bir saldırıya uğrayan siyasi kurum yöneticisi için geçmiş olsun dileklerini iletti. Bahçeli, “Şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu üstüne basa basa ifade ediyorum” dedi.

PROVOKASYONUN CİDDİYETİ

Bahçeli, insani, vicdani ve İslami hassasiyetlerin birleştiği bir zamanda meydana gelen saldırının düşündürücü ve ürpertici olduğunu belirtti. Menfur ve melun saldırının tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini vurgulayarak, “Mezkur şiddet eyleminin bireysel bir saplantı mı yoksa önceden planlanmış bir siyasi tertip mi olduğu açıklığa kavuşmalıdır” ifadesini kullandı.

ŞİDDET SARMALI TEHLİKESİ

Bahçeli, Türkiye’yi şiddet sarmalına çekmeye yönelik faaliyetlerin tarihi bir hata olduğunu ve bu yanlışın içinde olanların akıllarını başlarına almaları gerektiğini belirtti. Son olarak, Merhum Sırrı Süreyya Önder için bir kez daha Allah’tan rahmet diledi.