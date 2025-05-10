MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ahmet Türk’ü aradı

TELEFON GÖRÜŞMESİ VE TEBRİKLER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk’ü telefonla arayarak, PKK’nın 5-7 Mayıs 2025 tarihindeki kongresi ve alınan “tarihi kararlar” dolayısıyla tebrik etti. Türk, Bahçeli’nin sürecin hayırlı olmasını dilediğini ifade ederek, MHP liderinin “Terörsüz Türkiye” sürecinde en büyük rolü oynadığını vurguladı. Türk, Türkiye’nin demokratik bir geleceğe ihtiyacı olduğunu ve Meclis’in bu süreçte sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

TOPLUMSAL BARIŞIN ÖNEMİ

Ahmet Türk’ün yaptığı açıklamalarda, “Türkiye’de toplumsal barışa ihtiyaç vardı. Günümüz dünyasında ve Ortadoğu’daki gelişmeler… Kadim iki halk, Kürt ve Türk halkları geçmişten bugüne kadar dostça ve kardeşçe bir yaşam sürdü.” şeklinde değerlendirme yaptı. Ancak son dönemde inkar politikaları nedeniyle Kürtlerin silahlı bir mücadeleye girişmek zorunda kaldıklarını ifade etti. Bugün barışın kaçınılmaz olduğunu, demokratik bir Türkiye’de bütün halkların mutlu olacağını söyleyen Türk, bu bağlamda bazı girişimlerde bulunulduğunu ve sonunda hayırlı bir sonuç çıktığını belirtti. “İrlanda’da barışın sağlandığı dönemlerde ‘hayırlı cuma’ deniyor. Bugün de hayırlı bir cuma.” diyerek mevcut durumu özetledi.

MECLİS’İN ROLÜ VE DEMOKRATİK GELECEK

Türk, “PKK’nın kongresini toplaması ve olumlu bir karar alması önemli, ama bizlere de düşen görevler var.” diyerek Meclis’in demokratik bir Türkiye için atılacak adımları gündeme getirmesi gerektiğinin altını çizdi. Hukuki boyutta demokratik bir gelecek için atılması gereken adımlar olduğunu belirten Türk, “Elbette ki bu sadece Kürt meselesi değil, Türkiye’nin demokratik bir geleceğe ihtiyacı var.” ifadesini kullandı. Türkiye’nin Ortadoğu’nun kargaşalı olduğu bir dönemde iç barışını sağlaması açısından sürecin önemli olduğunu söyledi.

DEVLET BAHÇELİ’YE YAPILAN VURGU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bu süreçteki rolüne dair sorulan bir soruya Türk, “Elbette ki en büyük rol Sayın Bahçeli’nindir.” şeklinde yanıt verdi. Bahçeli’nin Türkiye’ye çağrı yapmasının önemli bir risk olduğunu, ancak Türkiye’nin geleceğini düşündüğü için bu riski aldığını ifade etti. Türk, “Bu risk onurlu bir barışın ortaya çıkmasına çok önemli bir katkı sundu.” diyerek Bahçeli’ye olan saygısını dile getirdi.

DEĞERLENDİRME VE GELECEK AÇIKLAMALAR

Açıklamaların ne zaman yapılacağına dair bir soru üzerine Türk, “Aslında karar alınmıştır. En kısa sürede bir değerlendirme sonucunda kararların açıklanacağını düşünüyorum.” yanıtını verdi. Sürece inanmayanlar içinse Türk, “Sürece yönelik herkeste endişeler olabilir. Fakat görüşmeler ilerledikçe bu sürecin başarıyla götürüleceğine hepimizin inancı gelişecektir.” şeklinde konuştu.